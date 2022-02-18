Без шестиметрового стола и с рукопожатиями: Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Без шестиметрового стола и с рукопожатиями: Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Для разговора Путина и Лукашенко знаменитый овальный стол не нужен.

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Это их первая очная встреча в этом году, в прошлый раз они виделись в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает российская ТАСС.

Отмечается, что встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений. Так, между президентами нет социальной дистанции в несколько метров, которой Путин придерживался на переговорах с некоторыми другими главами государств, в частности, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями, после чего разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга.

"На повестке дня – дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечения национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений и другие темы", — сообщает агентство.

Напомним:

Визит белорусского лидера в Москву состоится под занавес российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022", которые стартовали 10 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года.

В Минобороны России сообщили, что очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО ( Западного военного округа — Ред. ) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

Российское Минобороны обнародовало видео отвода танков от украинской границы

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