Без согласия партнеров и обязательств Киева: Трамп придумал, как не пустить Украину в НАТО

Новая версия «мирного плана» от администрации президента США Дональда Трампа, которую украинские власти назвали более приемлемой, содержит скрытые ловушки. Хотя количество пунктов сократили с 28 до 20, и якобы убрали откровенно антиукраинские требования, вопрос вступления Украины в НАТО не решен. Точнее теперь Соединенные Штаты намерены лично гарантировать России, что Украина никогда не станет членом Альянса.

О подводных камнях обновленного «мирного плана» пишет редактор отдела международной политики ZN.UA Татьяна Силина.

НАТО: не украинский отказ, а американское вето

Главная «победа» нового документа — из него исчезло требование Украины закрепить внеблоковый статус в Конституции. Также от НАТО не требуется официально изменить свои документы, чтобы запретить вступление Украины.

Однако, как отмечает автор, Вашингтон решил действовать иначе. Вместо того чтобы давить на Киев, США воспользуются своим правом вето в Альянсе.

"В отдельном документе "мирного пакета" США уверяют, что НАТО больше не будет расширяться и не пригласит Украину стать его членом", - говорится в статье.

Эти гарантии продублированы в первом пункте двустороннего соглашения между США и РФ. Фактически Трамп берет на себя миссию, диаметрально противоположную действиям Джорджа Буша-младшего, который в свое время пытался предоставить Украине ПДЧ.

Загадочная «модерация» и границы 1997 года

Еще большее беспокойство вызывает второй пункт соглашения между Вашингтоном и Москвой. В нем говорится, что США будут «модерировать» диалог между РФ и НАТО для устранения «беспокойств в сфере безопасности».

Журналистка задает риторический вопрос: что это значит на практике? Ведь главной «беспокойностью» Путина всегда было расширение НАТО на восток. Речь не идет о требовании откатить инфраструктуру Альянса к границам 1997 года, что ставит под удар Польшу, страны Балтии и других членов Восточной Европы?

Кроме того, США обязуются возражать против размещения в Украине каких-либо «войск НАТО», хотя формально таких войск не существует — есть только вооруженные силы отдельных стран-членов.

Армия: 800 тысяч вместо 600

Единственная позитивная конкретика в новом плане касается численности Вооруженных сил Украины. Если раньше предлагалось ограничить украинскую армию в мирное время до 600 тысяч человек, то в 20 пунктах планка поднята до 800 тысяч .

В то же время сам факт ограничения армии жертвы агрессии, а не агрессора выглядит историческим нонсенсом.

«После Второй мировой ограничения армий наказали именно агрессоров — Германию и Японию. Мир с тех пор действительно изменился…», – резюмирует Татьяна Силина.

Юридическая щель

Остается открытым вопрос о статусе этих договоренностей. Если "20 пунктов" прописаны как юридически обязывающее соглашение, то отдельный документ США "о НАТО" такого статуса не имеет. Это дает слабую надежду, что следующий президент Соединенных Штатов сможет отменить это решение, равно как и Трамп сейчас отменяет указы своего предшественника Джо Байдена.

Напомним, положения обновленного «мирного плана» разнесены на четыре отдельных документа с разными потенциальными подписантами. Среди них соглашение между Украиной, Россией, США и Европой по 20 пунктам, рамочные «заверения» безопасности для Украины только из 3 пунктов, обязательства США по НАТО и отдельное соглашение между Россией и США. Татьяна Силина подчеркивает, что этот пакет не похож на международные договоры , а скорее на «понятийку, накиданную на салфетке в гольф-клубе».