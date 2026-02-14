Флаг Нидерландов / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веэл заявил о необходимости участия Соединенных Штатов в любых гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Нидерландский министр очертил жесткую позицию, предупредив, что без США любые гарантии безопасности для Украины не будут иметь реального эффекта.

Реклама

Он также критически оценил действия Европы, отметив, что помощь Украине часто оказывается слишком медленно, а сам Евросоюз, по его словам, налагает на себя «самоограничение».

«Мы также должны быть реалистами: в мире нет такой силы, как американская. Мы видим это сейчас в конфликтах, разрешаемых по всему миру — без участия и давления США это не сработает», — заявил ван Веэл.

В то же время, министр признал, что «наши трансатлантические связи» пережили «испытания и трудности», однако, по его словам, они остаются столь же важными, как и раньше.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направление войск стран Коалиции желающих в Украину на нынешнем этапе означало бы эскалацию конфликта и риск потери контроля над событиями.

Реклама

Мы ранее информировали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что война в Украине может быть прекращена только при условии активного привлечения Китая и усиления экономического давления на ключевых партнеров России.