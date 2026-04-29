Без танков на Красной площади: в Кремле оправдались за необычный парад
В России парад по случаю 81-летия победы во Второй мировой войне «урезали» впервые за 20 лет.
В этом году 9 мая парад на Красной площади в Москве состоится без техники — «в усеченном формате». И в Кремле даже нашли оправдание — почему так будет впервые за 20 лет.
Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.
В традиционной кремлевской манере он дерзко заявил, что во всем виноват Киев, якобы несущий «террористическую угрозу». Мол, потому в Москве решили «минимизировать риски». По словам Пескова, в данном случае «речь идет об оперативной обстановке».
Впрочем, в Кремле нашли еще и другое объяснение, почему праздничная процессия будет без техники и только с пешей колонной военных. В администрации диктора Путина говорят, что «год не юбилейный» и дата «не круглая».
«Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный, широкоформатный парад, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет», — оправдался Песков.
Накануне российское Минобороны заявило, что парад в Москве 9 мая состоится без техники. В то же время в ведомстве утешили, что в составе пешей колонны пройдут военнослужащие военных вузов всех видов и родов войск, а вот воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов и механизированная колонна не будут участвовать.
И хотя в Москве ссылаются вроде бы на «оперативную ситуацию», но политический комментатор Игорь Тышкевич считает, что это решение может быть связано с важным политическим выбором для «фюрера» Владимира Путина на фоне войны против Украины.