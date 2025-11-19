ТСН в социальных сетях

Реально ли закончить войну в Украине без Трампа — Буданов дал честный ответ

Руководитель ГУР подчеркнул, что позиция Трампа последовательна, и именно он может повлиять на прекращение войны.

Реально ли закончить войну в Украине без Трампа — Буданов дал честный ответ

Председатель ГУР Буданов / © скриншот с видео

Роль президента США Дональда Трампа в возможном завершении активной фазы войны является ключевой.

Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил в интервью 24 каналу.

Буданова спросили, кем сегодня Трамп для Украины и как его следует рассматривать в контексте войны. Глава разведки подчеркнул, что сохраняет свою позицию относительно последовательности действий бывшего президента США.

«Его (Трампа — ред.) действия максимально системны и последовательны. А кем он для нас — я просто позволю себе немного перефразировать не то что ваш вопрос, а вообще парадигму этого», — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что без участия Трампа пока не видит возможности прекращения боевых действий.

«Без его вмешательства я не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий. На сегодня», — заявил руководитель ГУР.

Напомним, в интервью для Bloomberg в июле Кирилл Буданов заявил, что позиция президента США Трампа последовательна и судить о нем по характеристикам в СМИ не стоит. «Как глава спецслужбы, я знаю больше», — подчеркнул Буданов тогда.

