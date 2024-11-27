Без Трампа Украина россиян за стол не усадит – источники УП

Источник в политической верхушке Украины говорит, что главная задача сейчас — "никуда не вляпаться и не давить чрезмерно" до инаугурации президента США.

Команда президента Украины Владимира Зеленского и будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа могут не нравиться друг другу, но "сама Украина россиян за стол не усадит".

Об этом собеседник из команды украинского президента сказал изданию "Украинская правда".

В статье издания говорится, что, несмотря на все трудности, Офис президента Украины сумел наладить определенную коммуникацию с экс-послом США в Германии и руководителем разведки Ричардом Гренеллом, которого Трамп видит в должности спецпредставителя по вопросам российско-украинской войны. С Гренеллом установился контакт после встречи президентов Украины и США осенью этого года, на которой присутствовал этот чиновник. Именно с Гренеллом сейчас налаживает контакты руководитель ОП Андрей Ермак.

"Если поговорить с американцами, то пока вывод такой: начинаем с чистой страницы. Наша главная задача сейчас – никуда не вляпаться и не давить чрезмерно. Потому что там возле Трампа очень много людей, которые, скажем так, не наши друзья. Поэтому сейчас надо пройти зиму и дождаться инаугурации, а потом уже предметно говорить", – рассказал один из собеседников издания в политической верхушке Украины.

Именно этим в команде Зеленского объясняют, почему он продолжает держаться каскада своих "планов".

"Эта презентация "внутреннего плана" в Раде была для людей простых. Потому что Зеленский видит, что мы выдыхаемся. И там же главное что – что вот в следующем году все как-нибудь решится. Хорошо или плохо – но какое-то решение будет. Потерпели три года, давайте еще немного. Если людям этого не объяснить, то нас накроет новая волна эмиграции", – высказался собеседник издания в "Слуге народа".

Собеседник в команде президента заверил, что без Трампа Украина не сможет усадить россиян за стол переговоров по войне:

"Мы с новой администрацией Трампа можем не нравиться друг другу, но сама Украина россиян за стол не усадит. У нас нечем их пугать и чем на них так надавить, чтобы они были вынуждены дать заднюю. Без Трампа здесь ничего не получится. Поэтому сидим ровно, держим Курск и ждем января".

Напомним, накануне Зеленский заявил, что у Украины есть все шансы закончить войну уже в 2025 году, но сначала необходимо узнать, какие предложения есть у Трампа относительно завершения войны.

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