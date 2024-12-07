"Без Украины какие-либо договоренности невозможны": Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский дал первые комментарии после переговоров за закрытыми дверями в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Очень хорошая встреча. Важно, что она конструктивная, и атмосфера важна. Мы разговариваем, мы говорим об Украине. Говорили только об Украине и об украинцах. И о том, как поддержать, какие сильные украинцы, выстоявшие все это нашествие российской агрессии. И то, что мы все хотим, чтобы был мир, справедливый для всех нас, и чтобы не было возможности у России и Путина, или еще каких-то агрессоров когда-нибудь вернуться. И это самое важное: справедливый мир и сильные гарантии безопасности для Украины. Поэтому мы будем продолжать работать", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что они с Трампом сегодня находятся в процессе обсуждения разных вопросов.

"Мы должны работать больше, больше встречаться. Наши команды будут также работать. Пока рано о чем-то говорить. Позиции Украины понятны. Это очень важно, чтобы партнеры знали от нас наши позиции, а не от кого-то третьего. Без Украины об этом мире справедливом любые договоренности невозможны. Это партнеры слышат. И я очень рад, что они это воспринимают", – отметил президент.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Париже продолжалась 35 минут. После окончания трехсторонней встречи отправились на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

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