Без Украины НАТО не будет сильным — Ермак рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Без Украины НАТО не будет столь сильным, мы сегодня это показали. И многие страны-члены НАТО сегодня говорят публично и осознают, что Украина в состоянии, когда станет членом НАТО, построить новую линию безопасности от Балтийского до Черного моря», — сказал он.

Это становится фактом – без Украины новой структуры европейской безопасности невозможно построить.

«Это процесс, которым мы занимаемся каждый день, чтобы даже страны, которые пока нас не поддержали, держать нашу сторону. Эта работа должна привести нас к результату, которого мы все желаем», – резюмировал он.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля 2023 года.

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Напомним, что ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников озвучил 7 ожиданий Украины от саммита НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина может и должна стать 33 страной, которая присоединится к НАТО.

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