Без Украины об Украине: NYT об угрозах для Киева от встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото / © Associated Press

На встрече Трампа и Путина на Аляске Украина может лишиться влияния на свое будущее.

Какие риски для украинцев несет встреча, пишет New York Times.

В издании напоминают, что в течение почти трех лет войны в Украине лозунгом Вашингтона в поддержку борьбы против российского вторжения было «никаких переговоров по Украине без Украины».

Но когда президент Трамп встретится с диктатором Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, украинцев там не будет, если не будет приглашения в последнюю минуту. А скорый отказ Киева от заявления Трампа о том, что он уже ведет переговоры с Россией по поводу того, что он нечетко назвал «обменом земель», без упоминания о гарантиях безопасности или оружии для Украины, подчеркивает риски для украинцев.

В течение последних шести месяцев Украина боялась, что образ «мирного соглашения» Трампа похож на то, как Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль поделили Европу на Ялтинской конференции 1945 года. Эта встреча стала синонимом, когда великие государства делят мир, меньшие государства страдают от последствий, а свободные люди оказываются под авторитарным правлением.

Риски для Зеленского

По мнению издания, больше всего рискует Зеленский. После его горькой встречи с Трампом в Овальном кабинете в феврале, завершившемся заявлением президента США о том, что «у вас сейчас нет карт», у него есть все основания опасаться, что Трамп в лучшем случае является ненадежным партнером. В худшем случае Трамп склонен к лести и манипуляциям со стороны Путина, которым он часто выражал восхищение.

Риски для Трампа

Эта встреча также несет политические риски для самого Трампа, считает NYT.

Они будут особенно острыми, если его сочтут таким, что заставляет миллионы украинцев идти на территориальные уступки, имея мало гарантий того, что Путин за несколько лет перерыва не захватит остальную страну.

«Президент Трамп, кажется, все еще вступает в этот разговор так, будто Путин ведет переговоры как партнер или друг», — сказала Тресса Генова, директор по программам и операциям Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете. «Это и дальше будет усложнять эти переговоры, если Украина не будет привлечена».

Тот факт, что Трамп вообще встречается с Путиным, является небольшой победой для российского президента, добавила Тресса Генова. Она объяснила, что Трамп все еще дает Путину презумпцию невиновности, и эту динамику Путин попытается использовать даже после этой встречи.

Путин блефует

Джеффри Зонненфельд, президент Института руководителей Йельского университета, отслеживавший многие российские нарушения, подчеркнул, что РФ — далеко не такая могущественная, как может показаться.

По его словам, Путин вступает в переговоры с Трампом в чрезвычайно слабом экономическом положении, и американским переговорщикам было бы выгодно понять, насколько мало карт в России.

«Мистическая иллюзия власти, которую создает Путин, столь же реальна, как и Волшебник страны Оз», — сказал Зонненфельд. «Российская экономика рушится. Трамп, похоже, этого не осознает».

Зонненфельд предостерег Трампа от любого соглашения, согласно которому Украина откажется от прав на Донбасс, особенно учитывая соглашение, которое администрация Трампа добилась о том, чтобы Соединенные Штаты распределяли будущие доходы от минеральных запасов Украины через общий инвестиционный фонд.

«Отказ от Донбасса был бы катастрофой. Там находится много этих ценных полезных ископаемых», — подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

