Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина находится на передовой европейской безопасности, а ее финансовая поддержка со стороны ЕС имеет решающее значение.

Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита Европейского совета.

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Макрон отметил необходимость дальнейшей помощи Украине со стороны Европейского Союза. Он пояснил, что такая поддержка важна не только из-за продолжающегося с начала 2025 года постепенного вывода американских войск, но и из-за непосредственного влияния войны на европейскую безопасность.

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«Помощь Европейского Союза имеет решающее значение. Почему? Потому что с начала 2025 года идет вывод американских войск, а также потому, что эта война напрямую касается нас. Украинцы борются за суверенитет и территориальную целостность своей страны, но они находятся также на передовой европейской безопасности», — отметил президент Франции.

По убеждению Макрона, прекращение финансовой поддержки Украины будет иметь последствия для всего европейского континента. Он призвал оценивать ситуацию с учетом географии и исторического контекста.

«Надо посмотреть на карту и еще раз посмотреть историю. Так что эта война имеет экзистенциальное значение для безопасности европейцев. Если мы покинем Украину, мы поставим под угрозу нашу безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — добавил Макрон.

Французский президент также указал на провокации России против европейских государств. По его словам, угроза для стран континента может ощутиться значительно раньше, чем в среднесрочной перспективе.

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«И когда я смотрю на ситуацию во многих европейских странах, становится ясно, что это произойдет скорее в краткосрочной, чем в среднесрочной перспективе. Достаточно только ежедневно наблюдать за агрессией России по отношению к нам всех вместе», — подчеркнул он.

Макрон особо подчеркнул, что поддержка Украины является не только проявлением ответственности Франции, но и отвечает национальным интересам страны.

«Мы помогаем Украине с чувством ответственности и потому, что это отвечает нашим интересам. Я здесь, чтобы защищать интересы Франции. Это отвечает интересам Франции», — заявил президент.

Он добавил, что европейские государства поддерживают Киев, поскольку осознают важность безопасности всего континента. Макрон также подчеркнул, что последствия войны напрямую касаются французских граждан.

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«Европа солидарно поддерживает Украину, поскольку европейцы понимают, что на кону стоит безопасность нашего континента. Как президент Франции, я могу сказать вам, что в Украине на кону стоит безопасность французского народа, нашей страны сегодня и завтра. Никакой наивности, никакой безответственности», — подытожил Макрон.

Ранее сообщалось, что во Франции разразился политический скандал после сообщений о присутствии французских военных в Украине.

Мы ранее информировали, что кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, известная своими антиукраинскими взглядами, назвала три варианта завершения войны в Украине.

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