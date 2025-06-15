Без вопросов климата и гендера: о чем будут говорить на саммите "Большой семерки"

Флаги государств "Большой семерки" / © Associated Press

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На саммите «Большой семерки» (G7), который начнется в Канаде 15 июня, на второй план отойдут некогда центральные вопросы борьбы с изменением климата и гендерного равенства.

Об этом пишет издание The Epoch Times

Нынешняя встреча уделит приоритет таким вопросам, как энергетическая безопасность, искусственный интеллект (ИИ), критически важные цепи поставок полезных ископаемых и глобальная экономическая стабильность. Эксперты считают, что изменение приоритетов обусловлено возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

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Торговая напряженность, усилившаяся недавними тарифами США, а также геополитические кризисы, такие как эскалация между Израилем и Ираном, война между Россией и Украиной и конфликт в Газе, также будут ключевыми темами обсуждений лидеров.

Многие считают, что премьер-министр Канады Марк Карни, как хозяин нынешнего саммита, применяет прагматичный подход, чтобы обеспечить решение на встрече самых насущных проблем, которые волнуют все страны-члены.

Если будут подниматься такие темы, как изменение климата или гендерное равенство, лидеры вряд ли выйдут за рамки существующих соглашений или возьмут на себя новые обязательства, заявил The Epoch Times Пол Самсон, руководитель Центра инноваций в международном управлении, канадского аналитического центра.

Многие организации и даже некоторые страны надеются на новые обязательства по гендерным вопросам и климату, отметил он, «но этого не произойдет за этим столом переговоров».

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«Они даже не смогли бы включить это в коммюнике с президентом Трампом там», — сказал он.

Как известно, в «Большую семерку» входят Соединенные Штаты, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз — государства, которые производят более половины мирового ВВП.

Напомним, на полях саммита «Большой семерки», который состоится 15-17 июня в Канаде, может состояться новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом