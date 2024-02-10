Без Залужного: Зеленский изменил состав Ставки и СНБО

Из состава Ставки и Совета нацбезопасности и обороны президент вывел предшественника Сырского – Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в указах президента №67 и №68.

В частности, Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также указом №67 глава государства вывел из состава Ставки Валерия Залужного.

Другим указом Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время был выведен из состава СНБО Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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