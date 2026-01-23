Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не использует свое влияние, чтобы умерить российского диктатора Владимира Путин. В то же время «фюрер» считает, что Украина близка к сдаче территории.

Об этом заявил руководитель отдела внешней политики Центра новых евразийских стратегий Джон Лоф в комментарии CNN.

«Вывод Путина состоит в том, что Трамп не желает оказывать реальное давление на Москву, чтобы она прекратила эту войну. …Он мог бы ввести больше санкций или обеспечить выполнение тех санкций, которые уже есть», — объяснил Лоф.

По словам эксперта, вялый характер действий Трампа в отношении Российской Федерации подпитывает стремление Кремля к территориальному захвату Украины.

«Путин, кажется, думает, что пора на его стороне. Если он не верит, что президент Трамп готов оказывать такое давление, то какой смысл соглашаться сейчас, когда он думает, что может получить что-то гораздо большее в будущем?», — считает геополитический эксперт.

Более того, недавняя напряженность между США и их союзниками по НАТО дает Путину надежду на российское влияние во всем блоке.

«Это дает им (России) надежду, что украинцы не смогут интегрироваться ни в какие рамки НАТО. Это дает им определенный оптимизм по поводу того, что они смогут снова заявить о себе в Европе так, как это было невозможно со времен распада Советского Союза», — считает Лоф.

Напомним, помощник российского «фюрера» Юрий Ушаков после встречи с представителями США в Москве заявил, мол, перспектив «долгосрочного урегулирования» в отношении Украины, если не будут решены территориальные вопросы. Также в который раз он дерзко подчеркнул, что РФ «нацелена на политико-дипломатическое решение войны».

В то же время пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что условием Кремля для прекращения боевых действий является полный вывод Украиной ВСУ за пределы Донбасса. По его словам, любые переговоры о мире должны проходить якобы «только после достижения всех стратегических целей Москвы».