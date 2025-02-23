Безопасность через инвестиции: Ермак о поддержке США и ЕС

Украина заинтересована в развитии природных ресурсов и этот вопрос должен стать частью глобальной стратегии гарантий безопасности.

Украина ведет активный диалог с США и европейскими партнерами по инвестированию в добычу полезных ископаемых. Это может стать важным элементом экономической и стабильности безопасности.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак во время выступления на форуме Украина. Год 2025”.

“Сегодня мы рассматриваем инвестиции прежде всего от наших американских и европейских партнеров. Добыча полезных ископаемых может стать важным фактором в системе гарантий безопасности”, – подчеркнул Ермак.

Инвестирование в добычу полезных ископаемых является не только экономической возможностью, но может играть важную роль в стабильности страны. Власти уверяют, что переговоры продолжаются, и процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Напомним, США предложили Украине новую модель экономического партнерства, предусматривающую инвестиции в добычу редкоземельных металлов без получения права собственности на физические активы.

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