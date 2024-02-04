"Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой": в Белом доме осудили законопроект о поддержке без помощи Украине

В течение нескольких месяцев администрация президента Джо Байдена работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающим безопасность нашей границы и обеспечивающей поддержку народу Украины и Израиля.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер относительно последнего республиканского законопроекта Палаты представителей.

"В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой. Мы решительно выступаем против этой затеи, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины" защититься от агрессии Путина и отказывает в оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины, большинство из которых женщины и дети, которую поддержали израильтяне, открыв путь подъезда. национальной безопасности", — говорится в заявлении.

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К слову, в Госдепе США заявили, что решение ЕС о создании фонда помощи Украине является хорошим примером поддержки широкой коалицией стран, но американский Конгресс все же должен выполнить свою роль, приняв пакет помощи для украинцев на 60 млрд дол.

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