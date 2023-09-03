Безопасность Одесщины и "зерновой коридор": о чем говорили Зеленский и Макрон

В воскресенье, 3 сентября, во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский обсудил транспортировку экспорта украинского зерна и безопасность Одесщины.

Об этом сообщили на официальном сайте главы украинского государства.

"Президенты согласились с важностью продолжения "зернового коридора" и договорились углубить сотрудничество в защите морских путей. Отдельно Владимир Зеленский акцентировал настоятельную необходимость усиления безопасности Одесского региона”, — говорится в сообщении.

Глава украинского государства подробно проинформировал своего французского коллегу о ситуации на фронте, в частности, на Купянском, Восточном и Южном направлениях. Владимир Зеленский передал французской стороне информацию об оборонных нуждах украинской армии для дальнейшей деоккупации территории Украины.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

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Президент Украины поблагодарил Францию за мощную поддержку в обороне и постоянное расширение возможностей украинской армии.

“Высоко ценю всегда конкретные позиции Франции относительно сроков и объемов предоставления оборонной поддержки. Также ценю твои постоянные усилия по активизации поддержки со стороны наших партнеров”, – сказал Зеленский Макрону.

В ходе разговора президенты также приняли решение о начале двусторонних переговоров между Украиной и Францией в контексте совместной декларации G7 о поддержке Украины и дали соответствующие поручения командам.

Владимир Зеленский поблагодарил Французскую Республику за ее лидерство в имплементации Формулы мира в сфере радиационной и ядерной безопасности.

Собеседники также обсудили проведение Глобального саммита мира с широким кругом участников, включая так называемые страны Глобального Юга.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "избежать разделения мира" из-за войны в Украине в то время, когда многие представители так называемого глобального Юга отказываются осуждать российскую агрессию.

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