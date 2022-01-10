"Безопасность Украины – это безопасность Европы: в Канаде не исключают возможность отправки оружия в Украину

"Безопасность Украины – это безопасность Европы: в Канаде не исключают возможность отправки оружия в Украину

Мелани Джоли призвала РФ прекратить наращивание войск вблизи территории Украины.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли не исключила возможность отправки страной оружия в Украину из- за наращивания Россией войск вблизи границ с Украиной. По ее словам, самое важное сейчас — работать с украинцами, чтобы справиться с угрозами.

Об этом сообщает CTV.

По ее словам, ее коллеги работают над этим вопросом.

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"Мы призываем Россию вместе со всеми союзниками по НАТО прекратить наращивание военного присутствия рядом с Украиной… Когда речь идет о борьбе с угрозой, которую Россия представляет сейчас, именно поэтому я провела в пятницу важную встречу со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что важно чтобы мы как альянс продемонстрировали силу, единство и решительность", — отметила она.

По ее словам, самое важное сейчас — работать с украинцами, чтобы справиться с угрозами.

"Именно этим мы и будем заниматься. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, также активно занимается этим вопросом с союзниками... Безопасность Украины — это безопасность Европы, а значит, это безопасность всего мира и Канады", — сказала она.

Напомним:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин "отказаться от существующей морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".

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