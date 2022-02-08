"Безопасность всех": Макрон назвал основу цели визита в Москву

Он сказал, что услышал от президента Путина желание двигаться вперед, найти политическое решение, но в этом вопросе очень серьезное напряжение.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цель его визита в Москву – безопасность всех, потому что ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, — пишет Укринформ.

По его словам, разговор с президентом Путиным позволил выработать ряд предложений и найти точки соприкосновения между позициями Франции и России.

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"Из НАТО, из США мы будем продолжать конкретные переговоры со всеми партнерами для того, чтобы построить эти новые гарантии мира и безопасности", — сказал президент Франции.

«Мы должны вместе продемонстрировать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Мы не можем коллективно все вместе подвергать себя риску того, что в Европе вновь будет конфронтация, сферы влияния, нестабильность, беспорядок — это создаст новые образы и новые угрозы. Всегда легко вступить в конфликт, но сложно завершить его и построить долгосрочный мир. Поэтому я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правилами или играми без правил», — добавил Макрон.

Он сказал, что услышал от президента Путина желание двигаться вперед, найти политическое решение, но в этом вопросе очень серьезное напряжение.

Поэтому это не значит, что мы обо всем договорились. Это значит, что процесс начался», – сказал Макрон.

@Я убежден, для того чтобы гарантировать нашу коллективную безопасность, нужно коллективно работать, чтобы и Россия, и США, и европейцы, и все союзники были преданы тому, чтобы как можно скорее преодолеть недоразумения прошлого, потому что они есть, и самое важное — найти полезные решения. Для меня это очень понятно – стабильность с военной точки зрения в долгосрочной перспективе. Именно поэтому я приехал сюда в Москву и поеду завтра в Киев”, — отметил он.

Также Макрон отметил необходимость вернуться к диалогу с Россией.

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“Россия – это европейская страна. Верующий в Европу должен уметь работать с Россией, найти средства, чтобы строить будущее в Европе и с европейцами. Легко ли это? Нет... Да, это тяжело, но не стоит от этого отказываться. И что касается Франции, то это ее призвание, ее роль, потому что в этом полугодии мы председательствуем в ЕС. Это значит нести голос ЕС и учитывать разные сложности в общении с таким соседом, как Россия, играющая решающую роль в нашей безопасности, а также слушать всех европейцев", — высказался французский президент.

"И будучи здесь, я стараюсь быть тем, кто может внести вклад, чтобы найти этот правильный путь", — резюмировал Макрон.

Макрон прибыл в Москву в понедельник. На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона кормили рыбной похлебкой, осетриной, олениной и грушевым пирогом.

После прогулки по Красной площади Макрон остановился на ночь в отеле в центре Москвы. Утром он отправится в Киев.

Напомним, что Макрон убежден, что в ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации.

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