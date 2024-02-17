Соглашения о безопасности с Украиной: у Зеленского рассказали, какие страны могут быть следующими

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров отметил, что соглашения о безопасности с двумя европейскими странами будут подписаны совсем скоро.

Договоры о безопасности с Украиной могут подписать также Дания и Нидерланды.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"Похоже, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения (о безопасности – ред.) будут подписаны. Даты не имею права объявлять, но думаю, что это произойдет совсем скоро", – заинтриговал Никифоров.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности.

В этот же день президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор безопасности, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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