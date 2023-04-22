Безответственно ставить РФ и Украину на один уровень: США о мирных переговорах

Любые переговоры о мире в Украине должны быть проведены на условиях украинской стороны, потому что ставить на один уровень агрессора и жертву агрессии безответственно.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

«Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь», – отметил Пател, комментируя перспективы для мирных переговоров.

Он подчеркнул, что две страны находятся в кардинально разных обстоятельствах.

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Но представитель Госдепа напомнил позицию президента Зеленского, отмечавшего, что в конце концов все будет завершено путем переговорного решения. "Но это должно быть на условиях украинской стороны", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неожиданно оговорился, что Россия хочет поскорее закончить войну в Украине.

Напомним, президент Бразилии заявил, если США прекратят говорить о продолжении войны, то таким образом миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь, по его словам, "мир в интересах всего мира".

Добавим, что Министерство иностранных дел пригласило президента Бразилии Лулу да Силву в Украину после его слов о "мире в Украине".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

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