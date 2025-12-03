Безрезультатные переговоры и диктаторские трюки: как прошла встреча Путина с представителями США в Москве

Переговоры в Москве 2 декабря 2025 года / © Getty Images

В Москве 2 декабря состоялась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с представителями США — специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Переговоры о прекращении огня в Украине и дальнейших мирных инициатив продолжались более четырех часов.

Несмотря на публичные заявления Кремля о «полезном и конструктивном» разговоре, аналитики отмечают, что Путин не отказался от своих намерений, кроме того, он пытается сорвать дальнейшую финансовую поддержку Киева.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Что заявляют в Кремле

После переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков назвал «полезной и конструктивной» встречу Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером.

По его словам, детали переговоров решили не разглашать. Он отметил, что Москва получила от американской стороны четыре новых документа, которые дополняют план Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Глава РФ Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время встречи 2 декабря 2025 года в Москве / © Getty Images

Ушаков отметил несмотря на то, что компромиссного варианта пока нет (часть предложений США вызывает резкую критику), однако встреча позволила обсудить «пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса». Стороны подтвердили готовность продолжать работу.

Кроме того, американская делегация передала Путину приветствие от Дональда Трампа, а Путин, в свою очередь, передал Трампу «ряд политических сигналов».

Также Ушаков сообщил, что во время встречи с представителями США, Путина обсуждал членство Украины в НАТО.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров состоялся «прямой обмен мнениями» по мирному плану между Москвой и Вашингтоном. Песков уточнил, что формулировка об «отклонении» плана Путиным является неправильной.

Путин заставил американцев ждать: что он хотел этим показать Трампу

Российский диктатор Владимир Путин использовал сочетание обаяния, затягивания времени и угроз, чтобы донести свою позицию относительно мира в Украине посланникам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что Путин заставил американцев ждать несколько часов на встречу в Кремле.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече в Москве / © Getty Images

В то же время издание Sky News подчеркивает, что представителей американского президента в столице РФ встретили скорее как туристов, а не участников мирных переговоров. Чиновники США получили полное VIP-обслуживание: был кортеж из аэропорта, обед в ресторане со звездой Мишлен и прогулка по Красной площади.

В свою очередь The Spectator пишет, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа:

во-первых, он совпал по времени с присутствием министра иностранных дел Китая Вана И, что подчеркивало новую солидарность Москвы с Пекином;

во-вторых, это демонстрировало, что Россия рассматривает войну в Украине лишь как деталь в глобальном геополитическом перераспределении, где Европа имеет незначительное влияние;

во-третьих, прогулка мимо универмага ЦУМ с роскошными западными товарами, несмотря на санкции, имела целью показать: Москва — стабильный и безопасный город, который «не заметил, что идет война».

Пока чиновники США «убивали время», Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на будущую эскалацию.

Журналист Sky News отметил, что «там, где была враждебность к Европе, к американцам было только гостеприимство». Он убежден, что это часть российской стратегии, которая заключается в том, чтобы дистанцировать США от союзников по НАТО и вернуть Вашингтон в сторону Москвы.

Что скрывал глава РФ на встрече с Виткоффом и Кушнером

Встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала предметом пристального внимания экспертов.

Специалист по языку тела Инбаал Хонигман, проанализировав видео переговоров, пришла к выводу, что Путин сознательно использовал жесты для «утверждения своей власти». Ключевым моментом было неожиданное хлопанье по столу, что эксперт назвала «требованием внимания» и демонстрацией того, кто «главный в комнате».

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на признаки доминирования, Хонигман заметила у Путина признаки тревоги. Она обратила внимание на его «руку стрелка» (правую), которую он использовал для акцентирования слов, тогда как левая оставалась неподвижной и невидимой, что напоминает походку бывшего агента КГБ.

В то же время эксперты проанализировали внешний вид и поведениеспецпосланника США Стива Уиткоффа на встрече с Путиным. В Москве он сидел «чисто выбритый, внимательный, с широкой улыбкой».

Специалисты отмечают, что на встрече с украинцами в Майами Уиткофф, наоборот, выглядел неопрятно и избегал зрительного контакта.

Почему Путин не соглашается на мирный план от США

Politico отмечает, что переговоры не привели к смягчению позиции Кремля, который до сих пор требует фактической капитуляции Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, тем временем заявил о готовности к диалогу в «самый сложный момент в истории».

В то же время основательница политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Становая отмечает, что Путин «готов к миру», но на своих условиях.

Журналисты Sky News предполагают, что Путин не идет на компромисс из-за веры в собственную победу и общие интересы с США.

Издание утверждает, что российский диктатор не уступает по двум причинам:

вера в собственную победу;

общие интересы с США: Путин считает, что Вашингтон и Москва стремятся к более тесным отношениям.

В свою очередь Александр Баунов из Центра Карнеги отмечает, что Москва рассматривает начальный «план из 28 пунктов» как стартовую точку и не согласится на менее выгодную версию, пишет The Washington Post. По его мнению, Путин доволен ходом войны и не испытывает потребности срочно искать выход, поскольку «он переодевается в военную форму три раза в месяц и лично командует генералами».

Безрезультатные переговоры в Москве: какова истинная цель Кремля

Политолог Игорь Чаленко считает, что встреча Владимира Путина с американскими посланниками является игрой на ожиданиях Дональда Трампа. Главная цель Путина — сорвать дальнейшую финансовую поддержку Киева.

Чаленко назвал стратегию Кремля «второй Ялтой»: Путин стремится к переговорам в двустороннем формате (без Европы), чтобы получить одобрение своих территориальных достижений.

«Это для Путина такая себе вторая Ялта. Месседжи о том, что «Путин готов к компромиссу, но нажмите больше на Киев» — это игра на ожидания Трампа быстрого завершения войны. Понятно, что Киев и так получил достаточно давления», — отметил Чаленко.

Политик и дипломат Владимир Омелян отмечает, что любой мир с Россией стоит Украине дороже, чем война, а переговоры, которые недавно состоялись в Москве, являются безрезультатными.

В свою очередь старшая научная сотрудница Центра Карнеги считает, что встреча с американцами в Москве Путину была необходима для того, чтобы убедить Вашингтон «давить на Киев, чтобы тот принял эти условия как единственный возможный путь к миру».

Омелян отметил, что ключевым достижением переговоров в Москве для главы Кремля является то, что он снова оттянул финальный разговор с Трампом. Диктатор надеется, что, пока Запад занят рождественскими хлопотами, он сможет захватить еще часть украинской территории и убить больше украинцев.

Война в Украине / © Associated Press

«Надеясь, что сейчас все пойдут на Рождество на Западе, будут какие-то свои хлопоты, он сможет захватить еще кусок Украины, еще убить определенное количество украинцев. Он этой цели достиг», — акцентировал Омелян.

В то же время политик подчеркнул, что Путин настроен воевать долго и россияне его в этом поддерживают.

Что Путин пытается показать Западу

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), президент РФ Владимир Путин отклонил мирное предложение США и Украины во время встречи 2 декабря и вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих максималистских военных целей.

Кремль / © Associated Press

То, что делегации договорились не разглашать детали, по мнению ISW, является попыткой Кремля запутать факт отклонения Россией мирного предложения, поскольку оно не учитывало всех ее требований.

Аналитики ISW отмечают, что перед встречей Кремль активизировал когнитивную войну, чтобы изобразить победу России как неизбежную. Путин хвастался ложными «успехами» на фронте, а также заявил, что армия обеспечена «всем необходимым» для продолжения боевых действий зимой.

Американские специалисты объясняют, что «теория победы» диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что российская армия сможет бесконечно продолжать продвижение, препятствовать ВСУ возвращать любую территорию, переживать поддержку Украины Западом и способность Киева противостоять агрессии России и в конце концов выиграть войну на истощение.

«Увеличенные претензии Путина на поле боя являются частью его более широких усилий, направленных на убеждение Запада, что Россия может пережить Украину, таким образом, чтобы Украина и Запад должны были согласиться с российскими требованиями сейчас во время переговоров», — констатируют в Институте изучения войны.

