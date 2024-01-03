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Безуглая рассказала новые подробности закона о мобилизации: электронный учет будет

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Безуглая рассказала новые подробности закона о мобилизации: электронный учет будет

Народная депутат Марьяна Безуглая / Фото: из соцсетей

Нардеп опубликовала текущее состояние проработки законопроекта.

В законопроекте (№ 10062) относительно изменений в мобилизации, который готовится к слушанию в Верховной Раде во втором чтении, предусмотрен электронный учет военнообязанных и автоматическое получение УБД.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Нардепка опубликовала текущее состояние проработки законопроекта.

Относительно реестра военнообязанных:

  • расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
  • усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
  • электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);
  • электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
  • электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).

Относительно статуса УБД:

  • электронное взаимодействие между реестрами;
  • электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
  • автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
  • выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Относительно Реестра военнослужащих:

  • матрица функционирования реестра военнослужащих;
  • учет военнослужащих;
  • обмен данными между реестрами;
  • создание Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

Относительно особенностей защиты информации в ИКС МОУ:

  • изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
  • аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Об облачных услугах:

  • обработка информации, составляющей гостайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) – на основании решения Министра обороны;
  • снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.

Напомним, в Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества. Депутаты утверждают, что документ не будет принят в нынешнем виде. Теоретически с него могут убрать нормы об ограничениях средств, недвижимости и имущества уклонян, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и т.д. Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации читайте на ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
4779
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