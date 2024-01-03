Безуглая рассказала новые подробности закона о мобилизации: электронный учет будет

В законопроекте (№ 10062) относительно изменений в мобилизации, который готовится к слушанию в Верховной Раде во втором чтении, предусмотрен электронный учет военнообязанных и автоматическое получение УБД.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Нардепка опубликовала текущее состояние проработки законопроекта.

Относительно реестра военнообязанных:

расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);

усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);

электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);

электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);

электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).

Относительно статуса УБД:

электронное взаимодействие между реестрами;

электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);

автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);

выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Относительно Реестра военнослужащих:

матрица функционирования реестра военнослужащих;

учет военнослужащих;

обмен данными между реестрами;

создание Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

Относительно особенностей защиты информации в ИКС МОУ:

изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);

аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Об облачных услугах:

обработка информации, составляющей гостайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) – на основании решения Министра обороны;

снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.

Напомним, в Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества. Депутаты утверждают, что документ не будет принят в нынешнем виде. Теоретически с него могут убрать нормы об ограничениях средств, недвижимости и имущества уклонян, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и т.д. Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации читайте на ТСН.ua.

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