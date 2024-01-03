Безуглая рассказала новые подробности закона о мобилизации: электронный учет будет

Нардеп опубликовала текущее состояние проработки законопроекта.
В законопроекте (№ 10062) относительно изменений в мобилизации, который готовится к слушанию в Верховной Раде во втором чтении, предусмотрен электронный учет военнообязанных и автоматическое получение УБД.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
Нардепка опубликовала текущее состояние проработки законопроекта.
Относительно реестра военнообязанных:
- расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
- усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
- электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);
- электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
- электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).
Относительно статуса УБД:
- электронное взаимодействие между реестрами;
- электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
- автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
- выписка из реестра об участии в боевых действиях.
Относительно Реестра военнослужащих:
- матрица функционирования реестра военнослужащих;
- учет военнослужащих;
- обмен данными между реестрами;
- создание Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).
Относительно особенностей защиты информации в ИКС МОУ:
- изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
- аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.
Об облачных услугах:
- обработка информации, составляющей гостайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) – на основании решения Министра обороны;
- снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.
Напомним, в Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества. Депутаты утверждают, что документ не будет принят в нынешнем виде. Теоретически с него могут убрать нормы об ограничениях средств, недвижимости и имущества уклонян, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и т.д. Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации читайте на ТСН.ua.
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