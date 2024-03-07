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Безугла своеобразно прокомментировала новую должность Залужного

Безугла своеобразно прокомментировала новую должность Залужного

Марианна Безугла / Фото: ТСН.ua

Народная депутат назвала назначение экс-главкома ВСУ послом "хорошей традицией".

Народная депутат Марьяна Безугла, которая долгое время требовала уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и критиковала его за "отсутствие планов ведения войны", своеобразно отреагировала на его назначение послом в Великобритании.

Новую должность экс-главкома она прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook.

“Послом – это у нас хорошая уже традиция. Удачи!” – написала Безуглая.

Как известно, ранее бывшую генеральную прокурорку Украины Ирину Венедиктову назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарии.

Напомним, ранее Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась такому решению.

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