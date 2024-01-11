Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"

В ночь на 11 января 2024 года нардеп Марьяна Безгула сообщила, что выходит из фракции и партии «Слуга Народа».

Об этом она написала в сообщении в Facebook

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину. Мне не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведки", — заявила она.

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с любой -чем к тому, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!", — отметила политик.

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа". Поддерживаю президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами", — резюмировала она в сообщении в социальной сети.

Напомним, сегодня, 5 января, стало известно, что Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

Скандалы вокруг Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклоняющихся и т.д.

В частности, ранее нардеп Безугла призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

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