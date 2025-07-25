Безуглая обвинила погибшего нардепа Рущишина в "рискованном поведении" и "бездействии" в Раде: реакция коллег

Народный депутат Марьяна Безуглая

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Народный депутат Марьяна Безуглая откликнулась на смерть своего коллеги по Верховной Раде Ярослава Рущишина, который 24 июля разбился в ДТП, циничным сообщением в соцсети. Она заявила, что погибший нардеп ничем не отличился в парламенте и якобы нарушил комендантский час, когда попал в аварию.

Это сообщение Безуглой вызвало шквал критических комментариев, в частности от других депутатов Рады.

По словам нардепа, Ярослава Рущищина на заседаниях парламента не было «ни слышно, ни видно».

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«Во время полномасштабной войны НИКАКИХ проблем по обороне не поднимал. Умерова поддерживал. Зато трибуну по НАБУ блокировал», — написала Безуглая.

Скандальный политик почему-то подчеркнула, что ее коллега по Раде «погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле».

«Рискованное поведение с соответствующим последствием… Комендантский час на нардепов не распространяется… Мобилизовался бы или выступал за реформу армии, был бы в разы полезнее как воин или политик, считаю», — поделилась своими циничными рассуждениями Безуглая.

Ожидаемо, такое провокационное сообщение вызвало волну возмущения.

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Нардеп Александра Устинова, возглавляющая фракцию «Голос», в которую входил Ярослав Рущишин, назвала Марьяну Безуглую «животным».

Вице-спикер Елена Кондратюк призвала ее просто остановиться. Правда, взамен Безуглая перевела разговор на тему мобилизации женщин.

Напомним, вечером 24 июля вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области погиб народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Рущишин. Его мотоцикл Harley Davidson врезался в прицеп трактора. Авария произошла в темное время суток, в условиях ограниченной видимости.