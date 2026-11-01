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Безуглая поблагодарила Разумкова за правку, что позволит ТЦК штрафовать бизнес на 170 тыс. грн
Народная депутат Марьяна Безугла выразила благодарность своему коллеге по парламенту Дмитрию Разумкову за его правку, которая позволит ТЦК штрафовать бизнес на 170 тыс. грн.
Об этом она написала в своих соцсетях.
«Неужели здесь должен поблагодарить Дмитрия Разумкова? Он подал поправку (№11 в законопроект №16013), которая обеспечивает возможность штрафовать всех, кто нарушает правила военного учета. Это должно способствовать сокращению злоупотреблений. ВРУ поддержала 28 октября 2026 (249 голосов). Ждем подписи Президентом», — заявила Безугла.
Она также процитировала текст соответствующей поправки Разумкова:
«Нарушение должностным лицом порядка ведения военного учета призывников, военнообязанных или резервистов, что привело к взятию на такой учет лиц, которые в соответствии с законом не подлежат взятию на военный учет призывников, военнообязанных или резервистов, — влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов.
«10 000 не облагаемых налогом минимумов = 170 000 грн», — констатировала Марьяна Безугла.