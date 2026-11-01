Безуглая поблагодарила Разумкова за правку, что позволит ТЦК штрафовать бизнес на 170 тыс. грн

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Об этом она написала в своих соцсетях.

«Неужели здесь должен поблагодарить Дмитрия Разумкова? Он подал поправку (№11 в законопроект №16013), которая обеспечивает возможность штрафовать всех, кто нарушает правила военного учета. Это должно способствовать сокращению злоупотреблений. ВРУ поддержала 28 октября 2026 (249 голосов). Ждем подписи Президентом», — заявила Безугла.

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Она также процитировала текст соответствующей поправки Разумкова:

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«Нарушение должностным лицом порядка ведения военного учета призывников, военнообязанных или резервистов, что привело к взятию на такой учет лиц, которые в соответствии с законом не подлежат взятию на военный учет призывников, военнообязанных или резервистов, — влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов.

«10 000 не облагаемых налогом минимумов = 170 000 грн», — констатировала Марьяна Безугла.

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