Безуглая посыпала новыми обвинениями в адрес Залужного

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяа Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного в якобы заказных статьях в издании The Economist.

Об этом свидетельствует сообщение политика в Сети 29 ноября.

"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, Вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам", – говорится в заявлении Безуглой, которое является заместителем главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Так, по мнению депутата, Залужный должен дать украинцам ответы на ряд вопросов, среди которых – почему перевод военных между частями происходят месяцами, почему новую технику получают новые и "необстрелянные" формирования, почему "человек может оказаться на штурме без подготовки несмотря даже принятый нами закон", почему не решен вопрос ВЛК.

"Это все Зеленский? Это Вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist? Меня волнуют не Ваши рейтинги, а наши военные шансы", – указала Безуглая в заявлении.

Напомним, недавно Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, потому что у "военного руководства" Украины якобы нет плана войны на 2024 год. Еще раньше депутат заявляла, что главнокомандующий ВСУ – живой человек, из которого делают идола, чтобы потом просто использовать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Безуглая против Залужного: что об этом скандале думают украинцы?

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