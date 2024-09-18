Безуглая требует отставки Умерова и Сырского: в чем причина

Нардепка возмутилась из-за увольнения Умеровым главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко.
Скандальная народная депутат Марьяна Безуглая заявила о необходимости отправить в отставку министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Их замену она назвала "критически важной для существования государства".
Об этом нардепка написала на своей странице в Facebook.
Знаковым моментом Безуглая назвала увольнение Умеровым главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ.
По ее словам, этот "откровенный и детальный" доклад вызвал гнев главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и именно по его требованию министр обороны уволил Воронченко.
“Главная инспекция Министерства обороны Украины (ГИМО) была последним форпостом, который давал хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ. В частности, именно они проводили расследование по сбитию нашей ПВО самолетов, включая F-16. Я предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства. Также ГИМО сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных нам партнерами и тому подобное”, — сообщила Марьяна Безугла.
Она также напомнила, что недавно Умеров "избавился" от своей заместительницы Натальи Калмыковой, когда она "развернула изменение кадровой политики и медицинского обеспечения ВСУ".
“Такими темпами они, действуя как сообщники, уничтожат всех, кроме шутов, даже физически, ведь наказание переводом в штурмовики тоже практикуется. Господин Президент, не будьте равнодушны и не дайте себя ввести в заблуждение. Прошу”, — обратилась Марьяна Безуглая к президенту Зеленскому.
Напомним, ранее после критики народной депутатом Марьяной Безуглой командование Воздушных сил из-за катастрофы F-16 произошло увольнение Николая Олещука с должности командующего этим видом Вооруженных сил.
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