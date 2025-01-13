Безуглая устроила словесную перепалку с советником Зеленского: "Вы гей?"

Народный депутат высказалась о представителях ЛГБТ и людях с ожирением как об "отклонении от нормы".

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала скандальное сообщение об "отклонении от нормы", в котором упомянула о представителях ЛГБТ-сообщества, людях с ожирением и тому подобное. В комментариях между нардепом и советником президента по коммуникациям Дмитрия Литвина возникла словесная перепалка.

Свое сообщение Безуглая опубликовала в соцсети Х.

Народная избранница в сообщении рассказала о своем негативном отношении к любым квотам. В этом контексте она упомянула о представителях ЛГБТ, людях с ожирением, о которых высказалась как об "отклонении от нормы".

"Не имею ничего против представителей ЛГБТ, людей с ожирением и т.д. Оцениваю только поступки, характер и способности конкретного человека в конкретном контексте. Однако важно понимать, что упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями", – говорится в заявлении Безуглой.

Она продолжила, приведя пример гомосексуалов. По словам политика, родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин – это состояния, сопровождающие человека в течение жизни. Депутат считает, что эти состояния "накладывают определенные ограничения на реализацию личности – как физические, так и социальные, нуждаются в сопровождении".

"Например, человек с псориазом сталкивается с проблемами кожи, которые влияют на качество его жизни. Это касается и преимущественно приобретенных состояний: человек с ожирением, если не будет лечить или корректировать свое состояние, проживет меньше, а его качество жизни значительно снизится. Ожирение – это болезнь и не может считаться нормой. Человек с гомосексуальной ориентацией, вероятно, не сможет или не будет желать родить детей, а значит, может выпасть из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям, включение в алгоритмы развития человечества на протяжении тысячелетий", – рассуждает Безуглая.

Она заверила, что выступает категорически против дискриминации, в то же время заявила о недопустимости "выпячивания отклонений как нормы".

"В то же время выпячивание отклонений как нормы и замену понятий считаю недопустимыми. Например, у Homo sapiens существуют только два пола — мужской и женский... Короче говоря, ситуация, когда гетеросексуальное население чувствует себя "лишь одним из вариантов", а люди получают гранты на бодипозитив и выпускают видео, как "классно быть за 100 килограммов, ничего не менять, ты прекрасна, поверь в себя"... Мы должны поддерживать друг друга, признавать разнообразие и уважать каждого человека, но это не значит игнорировать научные и эволюционные аспекты реальности", – говорится в сообщении народной избранницы.

Она также высказала свою позицию по квотам, в частности, во время приема на работу, несколькими пунктами: "1. Быть представителем ЛГБТ – это не норма, а психофизиологическое отклонение. 2. Ожирение – это болезнь, которую нужно лечить. 3. Дискриминация по физическому или психологическому состоянию, например, отказ человеку в работе не из-за его квалификации, а из-за того, что он ЛГБТ, недопустима. В то же время принятие человека на работу только из-за его принадлежности к ЛГБТ, при условии, что другой кандидат имеет лучшие навыки, также неправильно. Это уже положительная дискриминация. Пока против квот как явления. Любых. При условиях и возможности, против квот".

Реакция советника Зеленского

В комментариях под сообщением Безуглой Литвин призвал ее не оскорблять людей:

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей".

В ответ на это депутат посоветовала Литвину "раззуть шефу глаза на бардак в армии с Сырским". А советник Зеленского отреагировал рекомендацией "видеть пределы своей компетенции".

"Мне кажется, что многим не мешало бы видеть пределы своей компетенции и все же определиться — во что вмешиваться и во что не вмешиваться. В управление армией я не вмешиваюсь, потому что не разбираюсь в этом. А вот людей действительно ВАМ советую не оскорблять", – написал Литвин.

В ответ Безуглая поинтересовалась: "Вы гей?"

Словесная перепалка Марьяны Безуглой с Дмитрием Литвином/Скриншот сообщений в Х

К слову, в ноябре 2024 года Безуглая "наехала" на бывшую нардепка Надежду Савченко за один из ее приказов на фронте, а та вспомнила оппонентке ее скандальные сообщения.

Читайте также: