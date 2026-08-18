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Безуглая вернулась в «Слугу народа»: почему после двух лет снова вошла во фракцию
Марьяна Безугла вернулась во фракцию «Слуги народа» после того, как в 2024 году оставила ее по собственному заявлению.
Народная депутат Марьяна Безугла 18 августа вновь вошла в парламентскую фракцию «Слуга народа», которую покинула в 2024 году.
О ее вступлении в ходе пленарного заседания Верховной Рады объявил первый вицеспикер Александр Корниенко.
«В соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР и поданным заявлением сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа"», — заявил Корниенко.
Сама Безугла ранее объясняла, что планировала вернулась во фракцию, в частности, чтобы добиться создания временной следственной комиссии по системе военной юстиции, которую, по ее словам, не может возглавлять внефракционный депутат. Также она хочет иметь возможность регулярно участвовать в заседаниях фракции. Нардепка не исключила, что ее возврат может быть временным.
Напомним, Безугла подала заявления о выходе из партии и фракции "Слуга народа" 11 января 2024 года. В то же время она отмечала, что и дальше остается мажоритарной депутатом от Оболонского района Киева и продолжит работать с избирателями.
Впоследствии Безугла сообщила, что ее заявление о выходе из фракции не приняли из-за якобы неправильного оформления. 17 июля 2024 года она повторно подала заявление, после чего его выход из фракции поддержало руководство Верховной Рады.
Также сообщалось, что в Верховной Раде 18 августа приняли присягу два новых народных депутата — Виктория Резникова и Богдан Моркляник. Оба вошли в состав фракции «Слуга народа».