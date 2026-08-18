Безуглая вернулась в «Слугу народа»: почему после двух лет снова вошла во фракцию

Марианна Безугла

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Народная депутат Марьяна Безугла 18 августа вновь вошла в парламентскую фракцию «Слуга народа», которую покинула в 2024 году.

О ее вступлении в ходе пленарного заседания Верховной Рады объявил первый вицеспикер Александр Корниенко.

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«В соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВР и поданным заявлением сообщаю о вступлении народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа"», — заявил Корниенко.

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Сама Безугла ранее объясняла, что планировала вернулась во фракцию, в частности, чтобы добиться создания временной следственной комиссии по системе военной юстиции, которую, по ее словам, не может возглавлять внефракционный депутат. Также она хочет иметь возможность регулярно участвовать в заседаниях фракции. Нардепка не исключила, что ее возврат может быть временным.

Напомним, Безугла подала заявления о выходе из партии и фракции "Слуга народа" 11 января 2024 года. В то же время она отмечала, что и дальше остается мажоритарной депутатом от Оболонского района Киева и продолжит работать с избирателями.

Впоследствии Безугла сообщила, что ее заявление о выходе из фракции не приняли из-за якобы неправильного оформления. 17 июля 2024 года она повторно подала заявление, после чего его выход из фракции поддержало руководство Верховной Рады.

Также сообщалось, что в Верховной Раде 18 августа приняли присягу два новых народных депутата — Виктория Резникова и Богдан Моркляник. Оба вошли в состав фракции «Слуга народа».

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