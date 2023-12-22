Безуглая взялась за нардепов-фронтовиков: говорит, что никто не воюет

Безуглая отметила, что "тусоваться с военными" не значит воевать.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла утверждает, что обнаружила лишь один случай мобилизации народного депутата в ВСУ.

Об этом Безугла написала в Facebook.

"Исследуя сегодня вопросы воюющих нардепов, я нашла один(!) случай мобилизации народного депутата в ВСУ. 1 из 400. Все остальные не являются официально в штате воинских частей. Следовательно, у нас из 400 больше никто не воюет", — отметила нардепка.

Она обратила внимание на депутата от "Голоса" Романа Лозинского, подписавшего в октябре 2021 года контракт на прохождение службы в резерве ВСУ в 73 морском центре ССО.

По информации Безуглой, 7 марта (вероятно, речь идет о 2022 году) Лозинский добровольно мобилизовался и даже получил отличие Главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест". Но в сентябре 2023 года он демобилизовался.

"Как такое возможно? В профиле полно профессиональных фото в форме. По моим данным, получал двойное денежное довольствие: как нардепа, так и военнослужащего. НАПК даже по этому поводу написало разъяснение. В целом Роман отказался комментировать свою мобилизацию-службу-демобилизацию", — отметила нардепка.

Вдобавок она опубликовала скрин-объяснения Лозинского, датированный сентябрем, где он утверждал, что не был демобилизован.

Относительно других нардепов, утверждавших, что воевали, Безугла в комментариях объяснила, что никто из них, в частности Роман Костенко, являющийся полковником СБУ, не были мобилизованы.

Ранее сообщалось, что среди депутатов на фронте находились Роман Костенко, Сергей Рудык, Роман Лозинский и Михаил Забродский.

Читайте также: