"Безумно влюблен в наш борщ": в офисе Саакашвили убеждены, что он скоро вернется в Украину

"Безумно влюблен в наш борщ": в офисе Саакашвили убеждены, что он скоро вернется в Украину

Для команды Саакашвили его шаг не был неожиданностью.

В офисе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили решили расставить все точки над "і" и прокомментировали его задержания в Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении Офиса простых решений и результатов в Facebook.

Команда Саакашвили сообщила, что такой шаг не был для них неожиданностью.

"Несколько дней назад Миша собрал нашу небольшую команду и сообщил о своих планах", — говорится в сообщении.

"Конечно, мы не в восторге. Ни одна страна в здравом уме не захочет отпускать такую личность, как Михеил Саакашвили. Но есть два «но»", — добавляют в его офисе.

Также читайте Не знала о планах сына: мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

Первое — это выборы в Грузии, а во-вторых, как считает его команда, ее работа налажена так, что возможна и будет осуществляться независимо от его местонахождения.

"А еще мы убеждены, что скоро Михеил вернется. Не сможет не вернуться, потому что он ... безумно влюблен в наш борщ", — резюмировали в офисе Саакашвили.

Вечером в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. Приезд бывшего главы государства накануне местных выборов действующая власть Грузии считает попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

ТСН.ua собрал всю известную на теперь информацию об обстоятельствах и причинах этого задержания.

Новости мира: Саакашвили находится в СИЗО близ Тбилиси - его обвиняют в частности в коррупции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку