Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил европейским лидерам, что был шокирован состоянием и настроением главы Штатов.

Об этом сообщили пишет Politico .

Что сказал Фицо

Роберт Фицо известен своей поддержкой позиции Трампа в отношении слабых сторон Европы. Впрочем, сейчас он «озабочен психологическим состоянием» президента США, заявили двое дипломатов. Они сообщили, что Фицо использовал слово «опасное», чтобы описать вид и поведение американского лидера во время их личной встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Как пишет издание со ссылкой на европейского дипломата, Роберт Фицо охарактеризовал Дональда Трампа как «сумасшедшего».

Спикер Фицо не ответил на многочисленные запросы о комментариях.

В свою очередь, Анна Келли, представитель Белого дома, заявила: «Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была положительной и продуктивной».

Ранее Фицо сделал заявление о мирном соглашении между Россией и Украиной. По мнению политика, его страна может участвовать в мониторинге. Он цинично добавил: «Если Киев и Москва „когда-то договорятся об этом“.

«Такие сделки нельзя навязать. И планам так называемой «Коалиции решительных» принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств», — заявил Фицо.

Фицо также подчеркнул, что не верит в стратегию, которой придерживаются Великобритания и Германия. Мол, она «ведет только к дальнейшему кровопролитию».