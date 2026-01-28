- Дата публикации
"Безумный и опасный": Фицо рассказывает европейцам, что у Трампа проблемы с психикой — Politico
Фицо резко высказался о Трампе, применив формулировку «опасный» и «сумасшедший».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил европейским лидерам, что был шокирован состоянием и настроением главы Штатов.
Об этом сообщили пишет Politico .
Что сказал Фицо
Роберт Фицо известен своей поддержкой позиции Трампа в отношении слабых сторон Европы. Впрочем, сейчас он «озабочен психологическим состоянием» президента США, заявили двое дипломатов. Они сообщили, что Фицо использовал слово «опасное», чтобы описать вид и поведение американского лидера во время их личной встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.
Как пишет издание со ссылкой на европейского дипломата, Роберт Фицо охарактеризовал Дональда Трампа как «сумасшедшего».
Спикер Фицо не ответил на многочисленные запросы о комментариях.
В свою очередь, Анна Келли, представитель Белого дома, заявила: «Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была положительной и продуктивной».
Ранее Фицо сделал заявление о мирном соглашении между Россией и Украиной. По мнению политика, его страна может участвовать в мониторинге. Он цинично добавил: «Если Киев и Москва „когда-то договорятся об этом“.
«Такие сделки нельзя навязать. И планам так называемой «Коалиции решительных» принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств», — заявил Фицо.
Фицо также подчеркнул, что не верит в стратегию, которой придерживаются Великобритания и Германия. Мол, она «ведет только к дальнейшему кровопролитию».