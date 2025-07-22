Безвиз под угрозой? : нардепка о последствиях принятия закона о НАБУ и САП

Нардепка предупредила об угрозе срыва евроинтеграции и сотрудничестве с МВФ

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Принятие законопроекта № 12414 разрушает гарантии независимости НАБУ и САП и может остановить Украину на пути в ЕС

Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, нардепка Анастасия Радина, передает «Эспрессо».

«Очень иронично, что проголосованный только что законопроект зарегистрирован 16 января. И это, к сожалению, очень уместна историческая параллель (речь идет об аналогии с „диктаторскими законами“ 16 января 2014 года, принятыми в ответ на Евромайдан — ред.)», — сказала нардепка.

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По ее словам, согласно этому закону Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «фактически становится фикцией», на которую будут просто выделять бюджетные деньги.

«Ведь возможности самостоятельно расследовать у антикоррупционного бюро не будет», — сказала Радина.

Она отметила, что генеральный прокурор сможет в любой момент истребовать документы, дать обязательные для выполнения поручения, передать дело под контроль других прокуроров или закрыть дело.

«А генеральный прокурор, я вынуждена напомнить, является наиболее политически незащищенным правоохранителем в этой стране, потому что для того, чтобы его уволить, достаточно просто, 226 кнопок в зале. Мы убедились, что эти кнопки в зале набираются. Таким образом, к сожалению, мы входим в эпоху, когда с подписанием этого законопроекта о независимости антикоррупционной системы, к сожалению, можно будет забыть», — считает Радина.

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Также она напомнила, что независимые антикоррупционные органы это то, что Украина обещала на пути к европейской интеграции, взаимодействию с Международным валютным фондом, безвизового режима с Европейским Союзом.

«Это все те вещи, к которым мы привыкли, которые мы считаем уже данность. К сожалению, то, что сегодня было принято в парламенте, противоречит всем тем условиям, на которые мы получали и безвизовый режим, и помощь, и продвижение членства в Европейский Союз», — подытожила она.

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору. Глава Верховной Рады Стефанчук уже подписал документ.

В НАБУ и САП призвали Зеленского не подписывать его, поскольку теперь «два независимых института — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся в зависимый режим».

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