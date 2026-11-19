Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Журналист, политический обозреватель Виталий Портников проанализировал результаты трехсторонней встречи между лидерами США, Китая и России — Дональдом Трампом, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. По его словам, принятая по итогам разговора декларация носит преимущественно декларативный характер, и эти договоренности вряд ли будут реализованы на практике. Портников также объяснил, почему война в Украине так и осталась вне официальных документов саммита АТЭС.

Об этом журналист рассказал на своем YouTube-канале.

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По словам Портникова, китайские и российские медиа обнародовали совместную декларацию трехсторонних переговоров Трампа, Си и Путина, которую, вероятно, не обсуждали во время встречи, а согласовали еще до ее начала.

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Результаты встречи Трампа, Си и Путина — анализ от Портникова

Пункт декларации о реформе ООН не имеет никакого значения

Политический обозреватель отметил, что документ состоит из четырех пунктов. Первый касается готовности реформировать ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и выполнять свои задачи в сфере международного мира и безопасности.

«Сразу вам по этому пункту скажу, что он не имеет никакого значения. По той простой причине, что разговоры о реформировании ООН проходят уже довольно долгое время, и никакого общего понимания того, как это сделать, у государств-членов ООН нет», — объяснил Портников.

Он отметил, что даже потенциальная договоренность между тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН по общим принципам реформирования организации не будет иметь серьезных последствий. Дело в том, что в состав постоянных членов Совбеза также входят Великобритания и Франция — европейские ядерные государства, чьи позиции по реформированию ООН могут отличаться кардинально от подходов Китая и России.

Поэтому этот пункт Портников призвал рассматривать исключительно как декларативный.

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Пункт по энергетике — исключительно декларативный

Второй пункт декларации по итогам трехсторонней встречи Трампа, Си и Путина касается энергетики.

«Три государства планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов во благо всех стран и подтверждают важность стабильных поставок энергоресурсов. Этот пункт также абсолютно декларативный по одной простой причине: стабильность поставок нефтересурсов и нефтепродуктов зависит от безопасности в Ормузском проливе, то есть от договоренности между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран», — пояснил журналист.

По его мнению, перспективы реализации этих договоренностей остаются сомнительными, поскольку Китай и Россия продолжают активно поддерживать иранский режим и его противостояние с США. Кроме того, по словам Портникова, Москва и Пекин покупают иранскую нефть и создают условия для дальнейшей военной подготовки Тегерана, направленной на сохранение режима аятолл.

Таким образом, обозреватель пришел к выводу, что, несмотря на привлекательную формулировку положений декларации, они не соответствуют реальной ситуации.

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Портников отметил, что единственным практическим следствием этого общего пункта может стать его использование Трампом для давления на Украину.

«И единственное, что может быть подчеркнуто в этой ситуации, это то, что Трамп может использовать этот общий пункт для давления на Украину с заявлениями о том, что наши удары по нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации, которая уменьшила свое производство на 45%, являются угрозой стабильности мировых поставок энергоресурсов», — предположил журналист.

В то же время, он напомнил, что американский президент высказывал подобные тезисы еще до трехсторонней встречи. В частности, речь идет о последних неделях перед выборами в Конгресс США, после которых Республиканская партия Трампа потерпела значительное поражение. После этого глава Белого дома прекратил поднимать эту тему. Портников не уверен, что американский лидер не вернется к ней, однако считает этот момент важным.

Заявления Трампа, Си и Путина по МКС не означают ничего

Отдельно Портников остановился на третьем пункте декларации, касающимся Международного уголовного суда. Он объяснил, что эта тема по разным причинам вызывает недовольство как у Трампа, так и у Путина.

Глава Кремля негативно относится к МКС из-за ордера на его арест, а также ордера на арест бывшей детской омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о незаконном перемещении украинских детей в страну-агрессоршу.

Трамп, в свою очередь, недоволен позицией МКС по ситуации на Ближнем Востоке, в частности из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Но когда Трамп на этой встрече говорил о том, что Международный уголовный суд вышел из-под контроля, когда Путин, Си Цзиньпин и Трамп говорят о том, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями, это ничего не означает по одной простой причине. Ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика не являются членами Международного уголовного суда и не подписали устав МКС», — объяснил политический обозреватель.

Он отметил, что позиция американских властей по отношению к МКС может меняться в зависимости от конкретной администрации. Одни администрации США могут поддерживать отдельные решения суда, в частности по обвинениям в адрес Путина, тогда как администрация Трампа может стремиться наладить отношения с российским диктатором и не поддерживать такие решения.

В то же время, как отметил Портников, принципиальная ситуация остается неизменной.

«Повлиять на Международный уголовный суд до тех пор, пока его поддерживают члены МКС, пока он продолжает свою деятельность в Европе, пока он применяет механизмы для ареста военных преступников, эти государства не смогут. Как и сам Международный уголовный суд не сможет повлиять на те государства, которые даже ратифицируя его устав, нарушают его и, скажем, не арестовывают Путина или бывшего суданского президента Аль-Башара, который, как известно, посещает Южно-Африканскую республику, которая является членом Международного уголовного суда, в то время, когда была выдана санкция на его арест», — рассказал журналист.

Пункт декларации о ядерном оружии

Четвертый пункт декларации касается ядерного оружия. Лидеры трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому война не должна начинаться. Кроме того, они заявили о намерении продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

«Этот пункт может быть для нас важен еще и тем, что он отражает уже известную позицию Китая и Соединенных Штатов, которая в принципе сыграла свою роль в определенных решениях Путина о возможности применения ядерного оружия в войне с неядерным государством. Можно на это надеяться, потому что есть политический миф, ничем пока не подтвержденный, что именно консультации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заставили Путина отказаться от идеи использования ядерного оружия в войне с Украиной, скажем, во время украинского наступления на юге нашей страны», — напомнил Портников.

В то же время он подчеркнул, что эта версия остается только мифом. По словам обозревателя, неизвестно, могли ли заявления президента США и главы КНР действительно повлиять на решение Путина, или российский лидер изначально не планировал применять ядерное оружие, а лишь использовал ядерную риторику как инструмент давления.

Портников предположил, что Россия могла намеренно распространять информацию о якобы возможном применении ядерного оружия, рассчитывая на то, что американская разведка имеет доступ к отдельным сегментам российской военной информации. По его мнению, таким образом Москва могла пытаться напугать не только Китай, а прежде всего американскую администрацию и побуждать ее к более осторожной политике по военной помощи Украине.

Речь идет, в частности, об опасениях, что резкое обострение боевых действий или удары по территории России могут спровоцировать применение ядерного оружия.

«Мы никогда не узнаем до конца, был ли это блеф, или это были реальные намерения, остановленные Байденом и Си Цзиньпином. Но этот пункт, в принципе, касается не совсем нас, а касается ответа на попытки Трампа перейти к повестке ядерного разоружения, в котором глава Китайской Народной Республики не желает участвовать и ограничивается исключительно декларациями о необходимости снижения ядерных рисков», — обратил внимание журналист.

Он напомнил, что Трамп стремился превратить встречу именно в обсуждение вопроса ядерного разоружения. Однако эта инициатива не нашла поддержки со стороны Китая.

Портников пояснил, что Си последовательно подчеркивает: для полноценного участия КНР в ядерном диалоге должно быть выполнено одно из двух условий. Или Китай должен нарастить свой ядерный потенциал до уровня США и России, или Вашингтон и Москва должны сократить свои ядерные арсеналы до уровня Пекина. Пока не состоялось ни первого, ни второго сценария.

Обозреватель обратил внимание на заявления Си о необходимости полного ядерного разоружения мира. В то же время он отметил противоречие между этой позицией и активным наращиванием Китаем собственного ядерного арсенала.

«Си Цзиньпин во время своей речи, во время этой встречи говорил о том, что необходимо вообще ликвидировать все ядерное оружие, которое есть в мире. Но правда заключается в том, что сейчас в мире нет другого государства, которое бы так стремительно вооружалось именно с точки зрения количества ядерных боезарядов, как Китайская Народная Республика. И в этом тоже определенный цинизм этой встречи — что к ядерному разоружению фактически призывает глава государства, которое сейчас наращивает свое ядерное вооружение опережающими темпами», — пояснил Портников.

«Беззубая декларация за все хорошее и против всего плохого»

По его мнению, это все основные положения совместной декларации России, Китая и США, принятой после встречи в Шэньчжэне.

«И согласитесь, что этот документ уже является определенным успехом по сравнению с тем, что когда Трамп встречался с Си Цзиньпином в Вашингтоне, вообще не было никаких документов, написано никакой реальной идеи в виде совместного заявления и совместного коммюнике. А здесь, в принципе, я думаю, что именно россияне, которые были заинтересованы в том, чтобы эта встреча чем-то закончилась, дожали китайцев и американцев на принятие такой беззубой декларации», — рассказал журналист.

Портников напомнил, что накануне встречи помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявлял о передаче китайской стороне российских предложений по совместному коммюнике.

«И вот, как видите, эти размышления „за все хорошее против всего плохого“ и стали результатом этой трехсторонней декларации. Чего в ней нет? В ней нет российско-украинской войны. Как нет российско-украинской войны, и даже войны в Иране в совместной декларации саммита АТЭС», — обратил внимание журналист.

Вопросы войны в Украине

Портников отметил, что отсутствие в декларации саммита АТЭС упоминания о войне в Украине еще можно объяснять особенностями региональной повестки дня. В то же время, по его мнению, игнорирование странами-членами АТЭС ситуации вокруг американо-иранского противостояния и Ормузского пролива демонстрирует реальные механизмы работы подобных международных форматов.

В то же время обозреватель констатировал, что война РФ против Украины все же была среди тем, которые обсуждались во время трехсторонней встречи, по крайней мере, в ее публичной части. Этот вопрос затрагивал как Трамп, так и Путин. Президент США заявлял, что надеется на готовность сторон завершить войну. Российский диктатор в свою очередь говорил о наличии у трех государств, как он выразился, значительного количества конвергентных интересов в урегулировании конфликтов, в частности, войны в Украине.

«Но никаких конкретных моментов, которые бы говорили, что можно каким-то образом выработать общую позицию по завершению российско-украинской войны или хотя бы подходов к завершению, этого всего нет», — сказал Портников.

Портников добавил, что Си в своем вступительном слове вообще не упоминал российско-украинскую войну. Таким образом, китайский лидер придерживался позиции, которую ранее озвучил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру во время переговоров в Пекине. Тогда Си заверил Штайнмайера, что сообщения о возможном обсуждении войны в Украине во время трехсторонней встречи — только слухи. Он также отмечал, что этот конфликт является европейским, а значит, именно европейские страны должны присутствовать за столом переговоров. Журналист констатировал, что Си остался последовательным в этой позиции.

Единственное, с чем реально удалось согласиться участникам трехсторонней встречи

«Еще одним важным моментом, который подчеркнул, что ничего конкретного лидерам сказать в прессе нет, был тот факт, что общих заявлений по окончании встречи не было. Совместных заявлений по окончании встречи и не планировалось. Именно потому, что в американских, китайских и российских делегациях понимали всю беззубость этой ситуации», — пояснил Портников.

Он обратил внимание и на то, что после встречи трех лидеров к журналистам обратился только Путин. По мнению обозревателя, это закономерно, поскольку российский президент рассматривал сам факт пребывания рядом с Трампом и Си как главный дипломатический успех и пытался использовать его в своих целях.

В то же время, по словам Портникова, в совместной декларации не было зафиксировано ни одного формата дальнейшего сотрудничества или договоренности о новых встречах трех лидеров. Таким образом, ожидаемый формат G3 также не был создан.

«Фактически, единственное, с чем реально удалось согласиться участникам встречи, это в том, что она носит исторический характер, вы только задумайтесь, потому что раньше они втроем не встречались. Ну это такая себе история», — высказался журналист.

Портников предположил, что скорее всего подобных трехсторонних встреч больше не состоится.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи 19 ноября Путин, Си и Трамп обнародовали совместную декларацию, в которой поддержали реформирование ООН для укрепления международной безопасности и договорились наращивать производство и поставку нефтепродуктов. Лидеры также отметили уважение иммунитета чиновников и недопустимость превышения полномочий со стороны МКС. Кроме того, стороны подтвердили недопустимость ядерной войны и пообещали вести диалог по снижению ядерных рисков и нераспространению оружия.

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