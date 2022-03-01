Biedronka, Carrefour, Żabka: польские сети магазинов убирают с полок белорусские и российские товары

Biedronka, Carrefour, Żabka: польские сети магазинов убирают с полок белорусские и российские товары

Европейские сети супермаркетов продолжают бойкотировать продажу товаров из РФ.

Крупнейший польский ритейлер Biedronka со вторника прекращает продавать продукцию, производимую компаниями, зарегистрированными в России и Беларуси, в знак протеста против вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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"Это решение продиктовано противодействием беспрецедентной агрессии против независимой Украины и касается 16 товаров", — говорится в заявлении.

Подобное решение приняло польское отделение французского Carrefour.

"Учитывая военные действия в Украине, Carrefour Polska решила изъять из продаж в своих магазинах всю продукцию из России и Беларуси. Сеть также не намерена размещать новые заказы на российскую и белорусскую продукцию", — говорится в сообщении компании.

Другие компании также присоединились к запрету, включая сеть мини-магазинов Żabka, и крупнейшую в стране сеть аптек Rossmann.

Напомним, Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства из-за нападения РФ на Украину.

Также некоторые российские товары исчезнут из супермаркетов в Финляндии.