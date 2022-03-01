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Biedronka, Carrefour, Żabka: польские сети магазинов убирают с полок белорусские и российские товары

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Biedronka, Carrefour, Żabka: польские сети магазинов убирают с полок белорусские и российские товары

УНИАН

Европейские сети супермаркетов продолжают бойкотировать продажу товаров из РФ.

Крупнейший польский ритейлер Biedronka со вторника прекращает продавать продукцию, производимую компаниями, зарегистрированными в России и Беларуси, в знак протеста против вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Это решение продиктовано противодействием беспрецедентной агрессии против независимой Украины и касается 16 товаров", — говорится в заявлении.

Подобное решение приняло польское отделение французского Carrefour.

"Учитывая военные действия в Украине, Carrefour Polska решила изъять из продаж в своих магазинах всю продукцию из России и Беларуси. Сеть также не намерена размещать новые заказы на российскую и белорусскую продукцию", — говорится в сообщении компании.

Другие компании также присоединились к запрету, включая сеть мини-магазинов Żabka, и крупнейшую в стране сеть аптек Rossmann.

Напомним, Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства из-за нападения РФ на Украину.

Также некоторые российские товары исчезнут из супермаркетов в Финляндии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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