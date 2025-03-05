BILD опубликовал три возможных сценария развития событий после спора Зеленского с Трампом

Конфликт между Киевом и Вашингтоном может изменить ход войны. Что будет дальше – компромисс, изоляция или новая стратегия, рассказали эксперты.

Какие сценарии развития событий возможны – пишет BILD.

Военный эксперт Карло Масала, профессор Мюнхенского университета бундесвера, считает, что один из самых пессимистических сценариев для Украины – это подписание Зеленским сырьевого договора, предложенного Трампом. Масала прогнозирует, что Зеленский может поехать в Вашингтон, подписать соглашение с Трампом и надеяться на возобновление поставок оружия. Однако, этот жест не принесет никаких гарантий безопасности для Украины. Масала считает, что даже после подписания соглашения США будут продолжать давление на Украину, требовать проведения выборов, на которых может победить президент, ориентированный на Россию. Такой мирный договор между Украиной и Россией, подписанный при посредничестве США, будет продолжаться до тех пор, пока Трамп остается у власти. Как только в США сменится президент, Россия может воспользоваться моментом и снова атаковать Украину, а возможно даже Балтию или Молдову.

Второй сценарий, рассматриваемый экспертами, заключается в полном выходе США из игры. Политолог Томас Йегер, профессор Кельнского университета, считает, что открытый конфликт между Зеленским и Трампом стал подготовкой к заявлению о прекращении военной помощи США. Если это случится, Украина останется без помощи и будет вынуждена полагаться на остатки собственных сил и поддержку Европы. Но Европа не сможет полностью компенсировать потерю поставок из США, поскольку ей не хватает таких же мощных разведывательных возможностей и высокотехнологичного оружия. Это позволит Путину усилить обстрелы больших городов и нанести еще больше разрушений. Масала указывает, что Украина сможет продержаться без помощи США несколько месяцев, а максимум год. Однако быстрая мобилизация ресурсов России может привести к новым катастрофическим последствиям.

Третий сценарий является более оптимистичным для Украины. Стефани Бабст, эксперт по НАТО и бывший руководительа НАТО, подчеркивает, что даже без помощи США Россия не может добиться значительных территориальных успехов. Она отмечает, что если бы российская армия была настолько сильной, как об этом часто говорят, она уже давно продвинулась бы дальше в Донбассе. Россия не может победить Украину из-за высокой цены, которую она платит за каждый шаг вперед. Украина сохранила большинство своей территории, несмотря на то, что помощь от Запада была часто запоздалой или недостаточной. Украинцы также смогли уничтожить большую часть Черноморского флота и атаковать важные объекты в России. Бабст предполагает, что даже при поддержке только Европы Украина может оказать достаточное давление на Россию, заставив ее сесть за стол переговоров.

Напомним, США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины.

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