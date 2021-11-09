Били по шее и тащили за волосы: Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу

Били по шее и тащили за волосы: Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу

Саакашвили отказался от медицинских вмешательств и не сотрудничает с медперсоналом.

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.

Подробности инцидента он описал в письме, зачитанном своим адвокатом Ником Гварамией во время брифинга в понедельник, 8 ноября, сообщает Radio Tavisupleba.

"Меня вытащили из машины, повалили на землю (...) и несколько раз ударили по шее. Меня тянули за волосы, и, конечно же, в это время я сопротивлялся", — написал экс-лидер Грузии.

Он добавил, что впоследствии встретился "с похожим на преступника" фельдшером, пытавшимся без разрешения сделать ему неизвестные уколы. "Моя реакция была спровоцирована всеми этими оскорблениями и насилием, – продолжил политик. – Все действовали как настоящие преступники".

Саакашвили добавил, что отказывается от всех медицинских вмешательств и не сотрудничает с медперсоналом. К тому же он требует встречи со своим личным врачом.

Политик считает, что целью его перевозки в тюремную больницу "однозначно является мое физическое уничтожение по приказу Путина": "Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказывать физическое сопротивление насилию".

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В понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы N12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу N18, не предупредив ни членов семьи политика, ни его адвокатов.

Впоследствии появилась информация о том, что Саакашвили обвинили в словесных и физических оскорблениях работников медицинского учреждения.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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