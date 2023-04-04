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Билл Клинтон сожалеет, что "заставил" Украину согласиться на отказ от ядерного оружия

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Билл Клинтон сожалеет, что "заставил" Украину согласиться на отказ от ядерного оружия

Фото: Associated Press

Он также предположил, что Россия не устроила бы полномасштабное вторжение, если бы Украина до сих пор имела ядерное оружие.

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Об этом бывший американский лидер рассказал в интервью ирландскому телеканалу RTÉ.

Клинтон затронул тему полномасштабной войны в Украине, обсуждая мирный процесс в Северной Ирландии.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свое оружие", – заявил экс-президент США.

Он также заверил, что знал – президент России Владимир Путин, в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.

"Они (украинцы – ред.) боялись отдать его (ядерное оружие – ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", — отметил Клинтон.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны США и Европы для Украины в полномасштабной войне с РФ должна оставаться непоколебимой.

Политик предположил, что придет время, когда Украина решит, "что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить". В то же время Клинтон добавил: "Я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки".

Роль Клинтона в ядерном разоружении Украины

В январе 1994 года Клинтон с Ельциным и президентом Украины Леонидом Кравчуком подписали трехстороннее соглашение о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

В декабре 1994 года США присоединились к Будапештскому меморандуму, предусматривавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.

Заметим, в конце марта заместитель генсека ООН Изуми Накамицу заявила, что риск применения ядерного оружия сегодня выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

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Дата публикации
Просмотры
753
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