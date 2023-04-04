Билл Клинтон сожалеет, что "заставил" Украину согласиться на отказ от ядерного оружия

Он также предположил, что Россия не устроила бы полномасштабное вторжение, если бы Украина до сих пор имела ядерное оружие.

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Об этом бывший американский лидер рассказал в интервью ирландскому телеканалу RTÉ.

Клинтон затронул тему полномасштабной войны в Украине, обсуждая мирный процесс в Северной Ирландии.

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"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свое оружие", – заявил экс-президент США.

Он также заверил, что знал – президент России Владимир Путин, в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.

"Они (украинцы – ред.) боялись отдать его (ядерное оружие – ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", — отметил Клинтон.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны США и Европы для Украины в полномасштабной войне с РФ должна оставаться непоколебимой.

Политик предположил, что придет время, когда Украина решит, "что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить". В то же время Клинтон добавил: "Я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки".

Роль Клинтона в ядерном разоружении Украины

В январе 1994 года Клинтон с Ельциным и президентом Украины Леонидом Кравчуком подписали трехстороннее соглашение о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

В декабре 1994 года США присоединились к Будапештскому меморандуму, предусматривавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.

Заметим, в конце марта заместитель генсека ООН Изуми Накамицу заявила, что риск применения ядерного оружия сегодня выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

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