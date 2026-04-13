Биография Петера Мадьяра: кто это такой и что заявлял об Украине

Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии / © Getty Images

Победитель парламентских выборов в Венгрии, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр стремительно ворвался в политику, бросив вызов системе премьера Виктора Орбана, частью которой и сам был годами. Мадьяр называет Россию агрессором, но выступает против поставок оружия Киеву и критикует быструю евроинтеграцию Украины.

Биография Петера Мадьяра

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, которую можно считать частью венгерской элиты. Свою профессиональную карьеру он начал в Брюсселе, а после возвращения на родину работал в государственном банке и возглавлял учреждение, занимавшееся предоставлением студенческих кредитов. До прихода в политику занимался правозащитной деятельностью и поддерживал антиправительственных активистов.

После победы «Фидес» в 2010 году работал в Министерстве иностранных дел, представительстве при ЕС и Офисе премьер-министра, а затем возглавил юридический департамент Венгерского банка развития и Центр студенческого кредитования.

Его дедушка, Эреш Пал, был судьей Верховного суда Венгрии и известной медийной фигурой 1970 — 80-х годов. Пал стал настоящей телезвездой благодаря программе «Юридические дела», которая долгое время выходила на государственном телевидении.

Крестным отцом Мадьяра был брат его бабушки — профессор права Ференц Мадл, который впоследствии присоединился к партии «Фидес» и в течение 2000 — 2005 годов занимал должность президента Венгрии.

Образование

Родители Мадьяра также были юристами, поэтому выбор профессии для него был довольно закономерным.

Перед поступлением в университет он учился в элитной Пиаристской католической школе в центре Будапешта. Именно там, как Мадьяр впоследствии рассказывал в интервью, состоялась его первая личная встреча с Виктором Орбаном. В середине 1990-х лидер набирающей тогда популярность «Фидес» посетил школу и выступил перед учениками. Мадьяр имел возможность задать ему вопрос об изменении политических взглядов — почему политик, известный ранее как либерал, постепенно движется вправо. В ответ Орбан процитировал Черчилля, объяснив, что в молодости естественно иметь левые взгляды, а с возрастом становиться консерватором. Такой ответ произвел впечатление на юного Мадьяра.

Во время учебы в Католическом университете Петера Пазманя Мадьяр вместе с другом Гергеем Гуляшем настолько болезненно восприняли поражение Орбана на выборах 2002 года, что решили поддержать его политически и вступили в партию «Фидес». Впоследствии Гуляш стал одним из ключевых людей во власти, возглавив администрацию Орбана, однако с Мадьяром они уже несколько лет не поддерживают контакт.

Брак Мадьяра с Варгой и работа в госструкткрах

В 2005 году на одной из вечеринок, организованных Гуляшем, Мадьяр познакомился с Юдит Варгой — 25-летней выпускницей юридического факультета университета Мишкольца, которая тогда проходила стажировку в Будапеште.

Уже в следующем году они поженились, а в 2009-м переехали в Брюссель, где Варга получила должность помощницы венгерского евродепутата Яноша Адера.

После того как в 2012 году Адера избрали президентом Венгрии, Варга осталась работать в Брюсселе в офисах других евродепутатов. В это время Мадьяр сначала находился в отпуске по уходу за ребенком, а затем работал на различных должностях в структурах МИД Венгрии и представительстве при ЕС.

Юдит Варга / © Associated Press

Стремительные трансформации в венгерской политике — возвращение Орбана к власти в 2010 году, принятие новой конституции в 2011-м и постепенное сворачивание демократических институтов — Мадьяр наблюдал, находясь в Брюсселе. Впоследствии он признавался, что сначала одобрительно относился к централизации власти и «закручиванию гаек», которые проводил Орбан. По его мнению, после восьми лет правления леволиберальной коалиции и экономического удара кризиса 2008 года страна нуждалась в более жестком руководстве. В то же время осознание того, что премьер фактически концентрирует власть в одних руках, пришло к Мадьяру значительно позже.

В 2018 году он вместе с семьей вернулся в Будапешт. На тот момент у Мадьяра и Варги уже было трое сыновей. Причиной возвращения стало назначение жены госсекретарем по делам ЕС в правительстве Орбана. Уже через год она получила повышение — стала министром юстиции, сохранив при этом ответственность за отношения с Евросоюзом. Некоторые эксперты даже рассматривали Варгу как потенциальную преемницу Орбана в узком кругу руководства «Фидес».

Сам Мадьяр в этот период занимал важные должности в государственных и квазигосударственных структурах: руководил направлением права ЕС в государственном банке и возглавлял Центр студенческих кредитов.

Несмотря на это, его попытки получить еще более влиятельные должности во власти не имели успеха. Как отмечает Politico, этому мешали его амбиции и независимость.

«Ему всегда отказывали, потому что он был слишком амбициозным и независимым. Его амбиции были подавлены, и этот дисбаланс породил фрустрацию», — цитирует издание политолога из Копенгагенского университета Миклоша Шюкешда, который исследовал феномен Мадьяра.

Переломный момент в карьере Мадьяра

В марте 2023 года Мадьяр и Варга объявили о разводе. Позже он объяснил это так: «Наш брак был напряженным с обеих сторон».

Примерно в тот же период разгорелся резонансный скандал. В апреле 2023 года президент Венгрии Каталин Новак подписала указ о помиловании Эндре Коньи — бывшего заместителя директора детдома, которого осудили за попытку скрыть преступления руководителя учреждения, обвиненного в педофилии.

Информация об этом решении стала публичной в начале февраля 2024 года и вызвала широкий общественный резонанс — не только среди оппозиции, но и среди сторонников «Фидес».

Сначала власти пытались уменьшить значение скандала, однако после волны критики в медиа и протестов у президентского дворца Новак объявила об отставке в прямом эфире. В тот же день о завершении политической карьеры заявила и Варга, которая ранее поставила подпись под указом о помиловании.

Менее чем через полтора часа после этого Мадяр опубликовал в Facebook сообщение, где сообщил об увольнении с государственных должностей, отметив, что это произошло по «непрофессиональным причинам».

«Я ни минуты не хочу быть частью системы, в которой настоящие лидеры прячутся за женскими юбками… Я долго верил в идею национальной, суверенной, гражданской Венгрии…, но сегодня мне пришлось окончательно осознать, что все это на самом деле — лишь красивая оболочка, которая служит двум целям: скрыть работу машины и обеспечить накопление колоссального состояния», — говорилось в его заявлении.

Уже на следующий день Мадьяр появился в эфире независимого YouTube-канала Partizan. Почти двухчасовое интервью стало переломным моментом в его карьере — из малоизвестного политика он превратился в заметную фигуру национального масштаба.

Видео быстро набрало около 2 млн просмотров — чрезвычайный показатель для страны с населением около 10 млн.

Хотя в выступлении не прозвучало конкретных обвинений, Мадьяр открыто говорил о коррумпированности и проблемности самой системы власти. Слова политика прозвучали особенно резонансно, ведь он выступал не как классический оппозиционер, а как человек изнутри, который хорошо знает механизмы функционирования власти и потерял к ней доверие.

Таким образом, интервью вызвало настоящий резонанс в обществе.

«Первые две недели (после этого интервью) были ужасными, потому что я потерял все, я просто остановил все в своей жизни… Это был очень негативный период. Но это длилось всего две недели. Потом началась другая история», — вспоминал Мадьяр.

Первым серьезным политическим шагом для него стал митинг 15 марта — в День свободы. Политик призвал граждан выйти на акцию в центре Будапешта.

Питер Мадьяр на митинге в Будапеште 15 марта 2024 года / © Associated Press

«По оценкам, количество собравшихся составило 30 тысяч человек — больше, чем любая из оппозиционных партий могла собрать в одном месте в течение последних лет», — сообщало независимое издание Telex.

Во время этого мероприятия Мадьяр объявил о намерении создать собственную политическую силу, к которой смогут присоединиться «все венгры доброй воли, желающие работать на благо своей страны».

Обвинения в адрес Мадьяра в насилии

Еще до реализации своих политических планов, в конце марта 2024 года Мадьяр обнародовал аудиозапись разговора с Варгой, сделанную в январе 2023 года — за два месяца до их развода. На записи Варга, не подозревая о фиксации разговора, рассказывает о том, как прокуратура «подчищает» чувствительные документы по важному коррупционному делу. Тогдашний министр юстиции фактически признала, что система власти в Венгрии приобрела признаки мафиозной структуры, из которой сложно выйти.

Впоследствии в документальном фильме Мадьяр объяснил, что сделал эту запись как предохранитель на случай возможных проблем с властью для себя и жены, сообщает Politico.

Публикация аудио стала серьезным аргументом для критиков Орбана, которые говорили о глубокой коррумпированности системы: по их словам, информация о злоупотреблениях была известна на самом высоком уровне, но никаких действий не предпринималось.

Сразу после этого Варга заявила, что экс-супруг в течение года шантажировал ее возможностью обнародования записи.

«Сейчас он использовал (эту запись) для достижения своих политических целей. Такой человек не заслуживает никакого доверия… Это сделал человек, которому я подарила трех сыновей…, которому я с любовью и надеждой давала бесчисленные шансы начать все заново в течение ужасных лет насилия в отношениях», — написала она в Сети.

Заявления Варги о физическом насилии со стороны Мадьяра активно подхватили провластные медиа. Через три дня после начала скандала политик отреагировал. В своей заметке он признал, что отношения с женой были сложными, но отрицал применение насилия: «я никогда не поднимал руку на мать своих детей, а она на меня — много раз, и кулаком, и ногой, иногда при свидетелях, иногда за закрытыми дверями».

Также Мадьяр заявил, что против него ведется целенаправленная кампания дискредитации.

Как Мадьяр начал формировать собственную политсилу

Параллельно с информационным скандалом Мадьяр начал формировать собственную политическую силу. Сначала он рассматривал вариант создания партии с нуля, однако из-за ограниченного времени перед выборами в Европарламент решил действовать иначе.

В начале апреля 2024 года политик объявил, что вместе со сторонниками будет участвовать в выборах от партии «Тиса» — небольшой политической силы, которая до того имела минимальное влияние и фактически состояла из нескольких активистов. Эту партию основали жители города Эгер, а ее деятельность ранее ограничивалась поездками по стране и публикацией любительских видео.

Мадьяр пояснил, что вел переговоры с различными политическими силами, однако именно «Тиса» привлекла его внимание названием, которое, по словам политика, имеет «положительный и радостный оттенок в венгерской культуре и истории».

Река Тиса для венгров имеет символическое значение — это важный элемент национальной идентичности, подобно Днепру для украинцев или Вислы для поляков. После потери части территорий в XX в. она также стала символом исторической памяти.

Вскоре после вхождения в руководство партии Мадьяр начал формирование команды и масштабный предвыборный тур по стране.

Его кампания отличалась четкой структурой выступлений: основной акцент делался на экономических, социальных и инфраструктурных проблемах, а также на борьбе с коррупцией. В то же время вопросы внешней политики освещались более обобщенно.

Петер Мадьяр об Украине

Позиция Мадьяра относительно войны в Украине остается сдержанной: он поддерживает Киев в гуманитарном измерении, однако выступает против отправки венгерских военных и предоставления военной помощи, не поддерживает быстрое продвижение страны к членству в Евросоюзе. Также он не одобряет оперативное прекращение импорта российских энергоносителей, предлагая растянуть этот процесс до 2035 года.

В то же время политик признает действия России агрессией. В июле 2024 года Мадьяр побывал в Киеве. Приезд политика совпал с российским ударом по детской больнице «Охматдет», который он публично осудил. Тогда же Мадьяр доставил гуманитарную помощь, собранную его политической силой. Также он посетил Майдан Независимости и Стены памяти возле Михайловского Златоверхого собора.

«Россия является агрессором, а Украина имеет право защищать свою территорию», — заявил тогда в Киеве Мадьяр.

Петер Мадьяр в Киеве летом 2024 года

Во время той же поездки в Украину политик отправился на Закарпатье, где встретился с представителями венгерской общины. Он также побывал на могилах украинских венгров, которые погибли, воюя за Украину в составе ВСУ. Мадьяр отмечал, что своим визитом показал «украинским братьям и венграм в Украине», что они могут рассчитывать на поддержку его страны.

Мадьяр критиковал частые встречи Орбана с президентом России Владимиром Путиным, назвав их «поездками одного диктатора к другому диктатору».

Стоит заметить, что на старте своей кампании в интервью для Klubradio Мадьяр оправдывал действия России, заявляя, что нападение на Украину якобы было спровоцировано «американскими ракетными установками». Возможное членство Украины в ЕС он назвал «эскалацией войны», а перспективу вступления в НАТО — «началом третьей мировой».

Однако вскоре после этого Мадьяр опубликовал сообщение в Facebook, где отказался от предыдущих заявлений: он прямо назвал Россию агрессором, подчеркнул, что именно Путин начал войну и способен ее завершить, признал право Украины на самооборону и напомнил о гарантиях безопасности, которые Россия нарушила.

В Европарламенте партия «Тиса» проголосовала против предоставления Украине кредита на 90 млрд евро. В Брюсселе обратили внимание на то, что это решение было принято даже несмотря на отсутствие обязательств Венгрии делать финансовый взнос.

Депутат Европарламента от «Зеленых» Тинеке Стрик называет Мадьяра неоднозначной фигурой.

«Это превращает его в черный ящик. Чему он отдаст приоритет, если выиграет выборы? Это тоже своего рода загадка для ЕС», — отметила политик.

В то же время аналитики предполагают, что после прихода Мадьяра к власти он может разблокировать решение о выделении Украине кредита в 90 млрд евро.

«Я думаю, что (при Мадьяре) нам не надо будет придумывать никаких обходных вариантов, когда речь пойдет о выделении нам средств», — сказала в интервью «Радио Свобода» народный депутат Украины Мария Мезенцева-Федоренко, которая также занимает должность вице-президента ПАСЕ.

Кроме того, вероятно, Мадьяр оперативно отменит вето Венгрии на 20-й пакет санкций ЕС против России, который планировали объявить еще в феврале — к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, однако тогда его заблокировал Орбан.

Относительно членства Украины в ЕС, позиция Мадьяра в этом вопросе несколько иная, чем у Орбана, но не настолько, чтобы говорить о радикальной смене курса или появлении в Будапеште «романтика украинской евроинтеграции».

«Что касается сути, Мадьяр часто звучит удивительно похоже на человека, которого он хочет заменить. Он выступил против быстрого членства Украины в ЕС, отверг возможность отправки оружия Киеву и дал понять, что вынесет вопрос присоединения (Украины) к ЕС на референдум — что может вполне сдвинуть процесс с рельсов. Новое руководство в Будапеште, следовательно, может не означать отсутствия трений в отношениях с Киевом», — считает Мартон Геллерт из Немецкого фонда Маршала США.

Он также напомнил, что Мадьяр критиковал президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений во время избирательной кампании в Венгрии, когда Орбан блокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины, намекнув, что может передать адрес венгерского премьера украинским военным.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству „Тисы“. Поэтому я призываю украинского президента прояснить свои слова, и если он действительно это сказал, то забрать их обратно», — высказался Мадьяр.