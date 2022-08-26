"Биолаболатории США для диверсий": какую дезинформацию придумала российская пропаганда

Дезинформацию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: «в рамках реализации в Украине американской военно-биологической программы разрабатывались компоненты биологического оружия, проходил сбор и вывоз на территорию США штаммов опасных микроорганизмов…, а исследования повышенной опасности проводились тайно, с участием и под руководством специалистов из США».

Манипуляцию

СМИ РФ показали «найденную в расположении ВСУ «Памятку участникам российско-украинской войны», напечатанную еще в 2020 году» и заявили, что к войне «ребята готовились давно», однако такая информация манипулятивна, поскольку войну против Украины Россия начала еще в 2014 году года.

Дезинформацию

Вицеспикер российского совета федерации Константин Косачев заявил, что «Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на [временно оккупированных Россией] территориях… нет никаких гарантий, что [такие разработки] не будут использованы».

Напомним, Беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище.

Читайте также:

Боты, тролли и прочая интернет-нечисть: как бороться с дезинформацией и фейками во время войны