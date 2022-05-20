Битва под Киевом должна войти в учебники по военной истории — военный эксперт

Переломным моментом в войне стало сражение к северу от Киева.

Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс считает, что битва с россиянами под Киевом войдет в учебники по военной истории.

Об этом пишет Укринформ.

Российские войска провалили достижения главной цели – взять Киев, отправить правительство в изгнание и сказать, что «изгнали нацистов».

“Они потерпели неудачу, и я не думаю, что они могут сейчас захватить Киев, разве если удвоят или утроят силы. Но, на мой взгляд, они отдают себе отчет, что не смогут перейти в наступление без значительных потерь, не смогут достичь этой цели”, — убежден эксперт.

Переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене: “россияне даже не подозревали, что их ждет столь серьезное сражение, и оставались на автотрассах — на этих четырех путях подхода. Это дало украинцам возможность прицельно бить по ним из противотанкового оружия, именно это они и делали. Думаю, около 2000 танков и другой бронированной техники были уничтожены противотанковыми ракетами – легкими противотанковыми средствами, «Джавелинами», — сказал эксперт.

По словам Райса, севернее Киева были взорваны все мосты – опять же, урок, усвоенный в Крыму. “В Крыму мосты не взрывали, потому что думали, что они будут нужны при возвращении назад. Но надо было взорвать мосты, чтобы остановить россиян”, — добавил он.

“Теперь все мосты были взорваны. Россияне застряли на трассах, а затем их просто уничтожили из противотанкового оружия”, — констатирует эксперт, вспоминая при этом случай, когда в Ирпене батальон справился с 30 тысячами россиян. Это должно войти в учебники. Они преодолели гораздо большую силу”, — резюмировал он.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупанта с родителями. В ней он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут.

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