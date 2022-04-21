"Бизнес и деньги" или "борьба за свободу": Зеленский призвал Макрон к выбору

"Бизнес и деньги" или "борьба за свободу": Зеленский призвал Макрон к выбору

Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы убедить в реальности геноцида.

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину своего французского коллегу Эммануэля Макрона, ранее отказавшегося называть зверства россиян геноцидом.

Об этом пишет BFMTV.

Зеленский пригласил Макрона, чтобы тот увидел реальность геноцида.

"Я думаю, что Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я приглашаю его, как и любого лидера", — сказал глава государства.

Зеленский призвал Макрона выбирать между "бизнесом и деньгами" или "борьбой за свободу". Он указал, что Франция, у которой до начала войны было много компаний из России, должна сделать выбор.

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"Я понимаю, что внутреннее давление может быть достаточно значительным. Но президент Макрон должен выбирать, поскольку это война. Между бизнесом и деньгами, или между борьбой за свободу, права человека", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины скептически отнесся к переговорам Макрона и Путина: "Результатов не было".

Ранее Владимир Зеленский рассказал о реакции президента Европейского Совета на увиденное в Бородянке.

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