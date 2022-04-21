"Бизнес и деньги" или "борьба за свободу": Зеленский призвал Макрон к выбору

Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы убедить в реальности геноцида.
Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину своего французского коллегу Эммануэля Макрона, ранее отказавшегося называть зверства россиян геноцидом.
Об этом пишет BFMTV.
Зеленский пригласил Макрона, чтобы тот увидел реальность геноцида.
"Я думаю, что Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я приглашаю его, как и любого лидера", — сказал глава государства.
Зеленский призвал Макрона выбирать между "бизнесом и деньгами" или "борьбой за свободу". Он указал, что Франция, у которой до начала войны было много компаний из России, должна сделать выбор.
"Я понимаю, что внутреннее давление может быть достаточно значительным. Но президент Макрон должен выбирать, поскольку это война. Между бизнесом и деньгами, или между борьбой за свободу, права человека", – подчеркнул Зеленский.
Также президент Украины скептически отнесся к переговорам Макрона и Путина: "Результатов не было".
Ранее Владимир Зеленский рассказал о реакции президента Европейского Совета на увиденное в Бородянке.
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