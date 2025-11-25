Бизнесмен Миндич хранил досье на влиятельных людей Украины — детали

Досье на всю элиту: 527 компрометирующих справок найдено в "бек-офисе" Миндича

В так называемом «бекофисе» бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.

Об этом 25 ноября на заседании комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике рассказал детектив НАБУ Александр Абакумов, передают «Радио Свобода» и «Зеркало недели».

По его словам, было собрано 527 справок по разным влиятельным людям в государстве.

«Среди этих файлов, 15, касаются детективов НАБУ, которую проводили расследование в сфере энергетики, правоохранительных органов и другие резонансные дела. Следует обратить внимание, что часть файлов была сформирована 17 июля 2025 года, то есть за несколько дней до пресловутых событий массовых обысков в Бюро», — сказал Абакумов.

Он сообщил, что информационные справки были составлены по:

16 народных депутатов, в том числе и в отношении главы комитета ВРУ по вопросам антикоррупционного бюро Анастасии Радиной, председателя ВСК Ярослава Железняка.

18 справок касались министров или заместителей министров,

9 — сотрудников СБУ,

10 — в отношении журналистов

бывшего руководства «Укрэнерго», в том числе экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Абакумов рассказал, что справки содержали данные об адресах проживания, паспортных данных и другой закрытой информации.

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.