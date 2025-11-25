- Дата публикации
Бизнесмен Миндич хранил досье на влиятельных людей Украины — детали
В так называемом «бек-офисе» уехавшего в Израиль Тимура Миндича нашли более полутысячи досье на антикоррупционеров, журналистов и политиков.
В так называемом «бекофисе» бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.
Об этом 25 ноября на заседании комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике рассказал детектив НАБУ Александр Абакумов, передают «Радио Свобода» и «Зеркало недели».
По его словам, было собрано 527 справок по разным влиятельным людям в государстве.
«Среди этих файлов, 15, касаются детективов НАБУ, которую проводили расследование в сфере энергетики, правоохранительных органов и другие резонансные дела. Следует обратить внимание, что часть файлов была сформирована 17 июля 2025 года, то есть за несколько дней до пресловутых событий массовых обысков в Бюро», — сказал Абакумов.
Он сообщил, что информационные справки были составлены по:
16 народных депутатов, в том числе и в отношении главы комитета ВРУ по вопросам антикоррупционного бюро Анастасии Радиной, председателя ВСК Ярослава Железняка.
18 справок касались министров или заместителей министров,
9 — сотрудников СБУ,
10 — в отношении журналистов
бывшего руководства «Укрэнерго», в том числе экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
Абакумов рассказал, что справки содержали данные об адресах проживания, паспортных данных и другой закрытой информации.
Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.
Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.