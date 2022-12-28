Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле

В настоящее время готовятся документы на экстрадицию бизнесмена.

В элитном горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена, экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Бинесмена задержали французские правоохранители по запросу ГБР.

"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции", — говорится в сообщении.

Сегодня, 28 декабря, запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовятся документы на экстрадицию бизнесмена.

В чем подозревают Жеваго

В ГБР напомнили, что Жеваго сообщили о подозрении в совершении растраты 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", нанесшей ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции предприятий бизнесмена на сотни миллионов гривен корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с Жеваго. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года были арестованы активы стоимостью более 300 млн гривен. Их передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Кто такой Жеваго