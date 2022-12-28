Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле

В настоящее время готовятся документы на экстрадицию бизнесмена.
В элитном горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена, экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
Бинесмена задержали французские правоохранители по запросу ГБР.
"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции", — говорится в сообщении.
Сегодня, 28 декабря, запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовятся документы на экстрадицию бизнесмена.
В чем подозревают Жеваго
В ГБР напомнили, что Жеваго сообщили о подозрении в совершении растраты 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", нанесшей ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции предприятий бизнесмена на сотни миллионов гривен корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости.
Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с Жеваго. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года были арестованы активы стоимостью более 300 млн гривен. Их передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Кто такой Жеваго
Бизнесмен Константин Жеваго является основателем Ferrexpo AG. Издание Forbes Украина поставило его в пятерку самых богатых украинцев. Был народным депутатом 3, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов.
В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". 3 декабря 2019 года Константин Жеваго был объявлен в международный розыск. Последние три года он не появляется в Украине.
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