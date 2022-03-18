Бизнесу будут выдавать кредиты под 0%, а вкладчикам будут возвращать 100% депозитов — Зеленский

Бизнесу будут выдавать кредиты под 0%, а вкладчикам будут возвращать 100% депозитов — Зеленский

В Украине существенно сократят требования по наличию разрешений и лицензий для ведения предпринимательской деятельности.

Украинский бизнес сможет получить кредиты под 0%, количество разрешений и лицензий на предпринимательскую деятельность будет сокращено в 30 раз, а обычным гражданам гарантируют возврат 100% вкладов в банках.

Такие обещания дал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 18 марта.

Кредиты бизнесу

Правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9. Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка 5%. Общий объем кредита может составлять до 60 млн грн.

Дерегуляция

Кабинет министров 18 марта проголосует за масштабное сокращение регуляции. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а останутся обязательными около 20. Остаются те, которые нельзя отменить — например, об обращении с радиоактивными отходами.

Гарантирование вкладов

Нацбанк, Кабмин и Верховная Рада должны найти законодательную возможность, гарантирующую всем вкладчикам банков возврат 100% средств из депозитов.

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