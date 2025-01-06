"Бл*дь, в объятиях придушивал": Зеленский рассказал, как Путин "любит" свой народ

Лидер государства, любящий свой народ, не может отправить своих людей умирать на чужую землю.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Путин не может любить народ своей страны, поскольку очень легко посылает россиян насмерть. Кроме того, он вел войну против чеченского народа, пытавшегося обрести независимость от Российской Федерации.

Об этом он заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

“Чеченцы кто? Другой народ, другая вера, другие люди, другой язык. Миллион. Уничтожен. А как уничтожил? Как он [Путин] их убивал? С любовью? Думаю, бл*дь, в объятиях придушивал. "Так люблю, так люблю, аж убить хочется" - вот это его любовь. Вы ошибаетесь. Он не любит свой народ. Он любит свой народец – это окружение, это часть людей”, — сказал Зеленский.

По его словам, не может лидер государства, любящийо свой народ, отправить своих людей умирать на чужую землю.

"Не фашисты пришли на его землю и надо защищаться. Он [Путин] пришел на нашу и он их отправил. Чечня - отправил, Сирия - отправил, Африка - отправил, Грузия - отправил. И здесь Украина... 788 тысяч убитых или раненых россиян. Он же их всех россиянами называет, даже тех, которые у него там, на территории России, по-русски говорить не умеют”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери российских оккупантов на утро 4 января составили 794 760 человек.

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