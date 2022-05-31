"Благодарен ей – нашему настоящему другу": Зеленский рассказал, о чем разговаривал с президентом Словакии

"Благодарен ей – нашему настоящему другу": Зеленский рассказал, о чем разговаривал с президентом Словакии

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 31 мая разговаривал во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о дальнейшей санкционной политике ЕС, оборонном сотрудничестве и европейском движении Украины.

Глава государства подчеркнул, что Чапутова лично помогает ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Об этом президент сказал в видеообращении 31 мая.

"Дальнейшую санкционную политику Европейского Союза обсудил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей – нашему настоящему другу, другу Украины – за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновляющее выступление в Верховной Раде Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Словакия с первых дней полномасштабной войны стала одним из важнейших партнеров Украины в оборонной сфере. И это сотрудничество продолжится.

"Говорили сегодня и о европейском движении Украины. Госпожа Зузана лично помогает ускорить интеграцию нашего государства, и мы всегда будем за это благодарны", — отметил глава государства.

Стороны также готовят решение для более эффективного управления процессами на границе государств, в частности, совместный таможенный контроль.

"В начале визита в Украину президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и собственными глазами увидела разрушения, сделанные российской армией. Каждого и каждую, кто видит это своими глазами, уже не нужно убеждать, почему Россия должна понести максимальную ответственность за эту войну", – рассказал Зеленский.

Он также сказал, что верит в то, что Словакия предоставит всю необходимую помощь, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников и отстроить после войны все, что они разрушили.

Напомним, во время визита Чапутовой в Киев стало известно, что Словакия предоставит Украине самоходные гаубицы Zuzana.

Президенты Украины и Словакии сделали совместное заявление

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