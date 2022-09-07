Благодарен партнерам: Зеленский рассказал подробности общения с Пелоси, Трасс и Рютте

Об этом говорилось в его очередном обращении.

«Сегодняшний мой дипломатический день начался в 8 утра с разговора с госпожой Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США. Как обычно, продуктивно и очень тепло. Скоординировали наши шаги по защите Украины и свободы как таковой от российской агрессии», — рассказал он.

«Говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте об усилении санкционного давления на Россию, о новой оборонной и макрофинансовой помощи нашему государству. Очень благодарен», — добавил глава государства.

Пообщался Зеленский и с новым премьер-министром Великобритании госпожа Лиз Трасс. Это был первый разговор в новом статусе с иностранным лидером – и это большая честь для Украины.

«Я поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности и чувствую, что мы сможем построить глубокие и результативные отношения. Время, когда госпожа премьер-министр начинает работу, очень сложное. Российский энергетический шантаж, постоянные попытки государства-террориста дестабилизировать политическую ситуацию в Европе и в свободном мире, постоянная российская дезинформация...

Но, сохраняя наше единство, работая в полной координации, мы и это можем преодолеть», – отметил украинский лидер.

«Обсудили, как еще усилить давление на Россию, чтобы цена за агрессию для нее постоянно росла. И чтобы так же постоянно росла оборонная поддержка нашего государства. Услышал очень веские слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы», – резюмировал он.

Зеленский пригласил премьер-министра посетить Украину.

«И спасибо за четкую уверенность в том, что Украина и свободный мир непременно победят в этой войне, развязанной Россией. Спасибо всем, кто защищает Украину и свободу! Слава Украине!», – подчеркнул украинский президент.

Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.

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