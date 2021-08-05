Благодаря его усилиям на Донбассе режим тишины: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Евгения Марчука

Президент напомнил, что Марчук во время участия в переговорах в ТКГ способствовал установлению режима тишины в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти четвертого премьер-министра и экс-главы Службы безопасности Украины Евгения Марчука.

Такой пост глава государства сделал на своей странице в Twitter.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт — неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", — написал Зеленский.

Отметим, Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в конце ноября 2018 года после того, как экс-президент Украины Леонид Кучма завершил работу в ТКГ.

Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт — неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память. pic.twitter.com/A90tAJXU28 — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Напомним, 5 августа скончался бывший премьер Украины Евгений Марчук. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Лариса Ившина. Она сообщила, что у него остановилось сердце.

Причиной смерти известного украинского государственного деятеля стало инфицирование COVID-19, что спровоцировало острую сердечно-легочную недостаточность.

Евгений Марчук был первым председателем СБУ (в 1991-1994 годах), возглавлял украинское правительство (в 1995-1996 годах), был министром обороны (в 2003-2004 годах), а также депутатом Верховной Рады нескольких созывов. Мечтал стать президентом и утверждал, что тогда бы не допустил аннексии Крыма, начало которой Россия пыталась положить в 2003 году, захватывая остров Тузла в Черном море.

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